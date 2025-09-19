Capturan a "El Chavo del 83 por tenencia de drogas

Un episodio digno de la vecindad más famosa de la televisión sorprendió a los pasajeros de un bus en Miguel Pereira, en la región serrana de Río de Janeiro, Brasil. Un joven de 24 años, vestido como El Chavo del 8, fue detenido durante un operativo de control policial tras encontrarle marihuana.
La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró al sospechoso imitando los gestos del icónico personaje de Roberto Gómez Bolaños mientras era llevado esposado por los agentes. El video no tardó en recorrer internet y sumar miles de comentarios.
El hecho ocurrió durante una fiscalización de rutina de la Operación Seguridad Presente, un programa que controla el transporte y combate la criminalidad en la zona. El bus cubría la línea Japeri-Arcozelo cuando los agentes notaron la presencia del joven disfrazado.
"Chavo del 8″ llevaba droga para consumo personal
Según fuentes policiales, al ser abordado el joven confesó que llevaba droga para consumo personal y entregó espontáneamente dos cigarrillos artesanales con una sustancia vegetal prensada con características de marihuana. Fue imputado por uso y consumo de drogas y dejado en libertad tras prestar declaración.
El detenido fue trasladado a la Comisaría 96ª de Miguel Pereira, donde se formalizó el caso. El material incautado será sometido a peritaje para confirmar su composición.
Mientras era conducido por los agentes, el joven no perdió la oportunidad de imitar a El Chavo, lo que provocó risas y asombro entre los pasajeros y terminó de convertir el episodio en un fenómeno viral.
La policía recalcó que la intervención formó parte de las acciones habituales de la Operación Seguridad Presente, dedicada a la fiscalización de transporte público y al refuerzo de la seguridad en la región.
El insólito episodio dejó una postal inesperada en el transporte público carioca y se sumó a la lista de historias virales protagonizadas por fanáticos de personajes populares.