A universitaria le amputan las piernas tras resfriado

Universitaria confunde síntomas de resfriado y termina con amputación de piernas y dedos

Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

Ketia Moponda, una estudiante de 19 años recién ingresada a la Universidad De Montfort, en Leicester, Inglaterra, sobrevivió a una septicemia meningocócica que derivó en meningitis bacteriana y sepsis, una condición que obligó a los médicos a amputarle ambas piernas y los dedos de sus manos para salvarle la vida.

La joven apenas llevaba ocho días en la carrera de marketing y publicidad cuando comenzó a presentar síntomas que confundió con un resfriado común, incluyendo cansancio y tos persistente, habituales entre estudiantes que inician su vida universitaria. Al día siguiente, al no poder comunicarse con ella, personal de seguridad y un compañero ingresaron a su habitación y la encontraron inconsciente.

Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Leicester Royal Infirmary, los médicos diagnosticaron septicemia meningocócica, una infección grave que puede transmitirse por tos o estornudos. Al llegar al hospital, su nivel de oxígeno en sangre era de apenas 1%, sus órganos comenzaban a fallar y presentaba decoloración en la piel de manos y pies.

Universitaria permaneció en coma inducido 

La joven permaneció en coma inducido durante dos días. Debido a la falta de circulación sanguínea, sus extremidades se necrosaron, por lo que fue necesaria la amputación de los diez dedos y ambas piernas, justo debajo de la rodilla, en enero de 2025. Los doctores advirtieron que, incluso en caso de sobrevivir, existía un alto riesgo de daño cerebral irreversible.

Me desperté de la operación y no paraba de llorar. Sentí que mi vida apenas comenzaba y de repente tenía que empezar de nuevo de forma distinta", relató Ketia.

Antes de enfermar, la joven asistía al gimnasio y soñaba con convertirse en modelo. Tras la operación, ha comenzado un proceso de rehabilitación en Wolverhampton y ya ha recibido prótesis en mayo, mostrando avances significativos, incluyendo la capacidad de caminar sin ayuda.

No recuerdo gran parte de lo que pasó, pero sé que tengo suerte de estar viva. Esto no me hace menos persona. Planeo romper todas las barreras de la discapacidad y quiero que otros aprendan a sentirse seguros de quiénes son", afirmó Ketia, quien ahora busca retomar sus metas y motivar a otras personas frente a la adversidad.

Emisoras  Escúchanos