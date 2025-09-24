La predicción del "rapto" que provoca controversia

En los últimos días, Sudáfrica se ha visto envuelta en un debate religioso y social a raíz de la difusión de predicciones sobre la llegada del llamado "rapto", una creencia presente en sectores del cristianismo evangélico. Según esta interpretación, Jesucristo regresará para encontrarse con los fieles que siguieron de manera estricta el evangelio, y los llevará directamente al cielo antes del juicio final.
Las predicciones recientes, divulgadas por el pastor Joshua Mhlakela, señalaban que el "rapto" ocurriría entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre. Aunque no se trataba de la primera vez que se anunciaba una fecha para este acontecimiento, pues en el pasado ya hubo premoniciones fallidas, la expectativa movilizó a creyentes que llegaron a tomar decisiones drásticas. Entre ellas, la venta de casas, automóviles y otras pertenencias para prepararse espiritualmente ante la inminente llegada de Jesús, según reportaron medios locales.
Una tradición con raíces antiguas
De acuerdo con el reverendo Daniel Castelo, profesor de teología en la Escuela de Divinidad de la Universidad de Duke, estas creencias forman parte de una larga tradición dentro del cristianismo. En declaraciones a Newsweek, Castelo recordó que muchos fieles han interpretado la Biblia como una guía profética capaz de ofrecer cronologías sobre el fin de los tiempos.
No es sorprendente que esto suceda, y la gente a menudo no tiene una memoria tan larga como para pensar: ‘Bueno, esto ya pasó antes, ¿qué ha cambiado ahora?’ Simplemente vuelve a surgir", explicó el teólogo.
La Biblia y la visión del fin de los tiempos
El concepto del "rapto" está relacionado con el retorno de Jesucristo, quien, según la doctrina evangélica, arrebatará a los creyentes verdaderos antes de un periodo de tormento que marcaría el inicio del fin del mundo. Para muchos devotos, este evento está reflejado en pasajes bíblicos que describen el juicio final y la separación entre justos y pecadores.
El pastor Mhlakela insistió en que se trata de una "visión divina" que, con la masificación de las redes sociales, ha encontrado mayor eco. Plataformas como TikTok han servido para difundir mensajes y advertencias, lo que ha provocado que la teoría resurja con fuerza y se convierta en tendencia global.
Expertos señalan que las predicciones sobre el "rapto" suelen cobrar fuerza en contextos de inestabilidad o de amenazas globales, como guerras, crisis políticas o tensiones sociales. Actualmente, el mundo atraviesa escenarios conflictivos en regiones como Ucrania y Palestina, lo que podría explicar el auge de estas interpretaciones religiosas.