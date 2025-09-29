 Inmigrante burla a la Patrulla Fronteriza y se hace viral
Viral

Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viral

Video viral muestra a ciclista indocumentado desafiando a ICE en pleno centro de Chicago.

Inmigrante desafía a ICE en Chicago., Captura de pantalla video X.
Inmigrante desafía a ICE en Chicago. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo un repartidor indocumentado en bicicleta logró escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las calles del centro de Chicago, dejando sorprendidos a los agentes y a los peatones que presenciaban la escena.

De acuerdo con medios locales, el ciclista se acercó a una docena de oficiales de la Patrulla Fronteriza apostados cerca del Chicago Riverwalk y, tras gritarles insultos, provocó que los agentes lo persiguieran. Sin embargo, el joven llevaba su bicicleta a la mano, lo que le permitió montarla rápidamente y dejar atrás a sus perseguidores, convirtiendo la escena en un hecho que se volvió viral en cuestión de horas.

Tensión por redadas en Chicago 

El despliegue de decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza en el centro de Chicago había generado previamente tensión en la amplia comunidad latina de la ciudad. La presencia de los oficiales, destinada a operativos de control migratorio, se ha convertido en un tema de debate entre residentes y organizaciones locales que defienden los derechos de los inmigrantes.

Paralelamente, el presidente Donald Trump se refirió al incidente a través de su cuenta de Truth Social, señalando que los agentes de la Patrulla Fronteriza desplegados en la ciudad no tolerarán "ofensas o tonterías" por parte de los manifestantes.

Trump acompañó su mensaje con un video de poco más de dos minutos que muestra una confrontación entre los agentes y un grupo de manifestantes de origen mexicano.

El video del repartidor burlándose de los agentes se sigue compartiendo ampliamente en redes sociales, generando tanto risas como debate sobre la efectividad de los operativos migratorios en entornos urbanos y sobre la relación entre la comunidad latina y las autoridades en Chicago.

