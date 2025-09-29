Novio muere en plena pista de baile durante su boda

Lo que debía ser una de las noches más felices para una pareja en Egipto terminó en tragedia. Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento en que un novio, identificado como Ashraf Abu Hakam, perdió la vida en plena pista de baile mientras celebraba su boda.
En la grabación, compartida por uno de los invitados, se observa a Hakam sonriente y bailando junto a su esposa y familiares en un salón de fiestas. El ambiente era festivo: músicos al fondo interpretaban melodías tradicionales, mientras el novio agitaba unos palos de Saidi, utilizados en la danza típica egipcia del mismo nombre.
En medio de la alegría, el novio entregó los instrumentos a otra persona y continuó saludando a los invitados. Sin embargo, en cuestión de segundos, su expresión cambió. Se llevó la mano al pecho, a la altura del corazón, y tosió levemente. Aun así, trató de mantenerse de pie y seguir compartiendo con los asistentes.
El ambiente de celebración se transformó en pánico cuando, de manera repentina, Hakam se desplomó frente a todos, incluidos varios niños que se encontraban cerca de la pista. La novia, vestida de blanco, pasó del júbilo al desconcierto al ver a su esposo tendido en el suelo.
¿De qué murió el novio?
Los invitados intentaron auxiliarlo y brindarle primeros auxilios, mientras esperaban la llegada del personal médico. Sin embargo, cuando los socorristas llegaron al lugar, confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.
De acuerdo con medios locales, la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio repentino. La noticia ha generado conmoción en Egipto y las imágenes del momento han circulado ampliamente en redes sociales, acompañadas de mensajes de solidaridad y condolencias hacia la familia.
La tragedia de Ashraf Abu Hakam se suma a otros episodios dramáticos que han quedado registrados en video y que, en cuestión de segundos, muestran cómo una celebración puede transformarse en un momento de profundo dolor.