Hombre se resiste a asalto y es asesinado frente a sus hijos

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que un joven padre fue asesinado a tiros frente a sus dos hijos tras resistirse a un asalto en un barrio residencial de Pakistán. El lamentable hecho ha provocado indignación en todo el mundo, debido a que dos menores huérfanos.
El episodio ocurrió la noche del pasado domingo 28 de septiembre en un barrio del distrito de Orangi, ubicado en la zona noroeste de Karachi, capital de la provincia de Sindh. La víctima fue identificada por la policía local como Sajjad Shaukat, de 25 años, quien se encontraba de visita en la propiedad junto a su familia.
Según se aprecia en las imágenes difundidas en plataformas digitales, Sajjad Shaukat estaba en la puerta de su casa, cargando a su hijo menor de poco más de un año, mientras su el mayor permanecía a su lado observando la calle. En ese momento, dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta.
El copiloto descendió del vehículo, sacó un arma y exigió las pertenencias de Shaukat. En un intento por proteger a su familia, el joven empujó la mano del ladrón y trató de ingresar a la vivienda, pero recibió un disparo a quemarropa que le quitó la vida de inmediato. Tras el crimen, los agresores huyeron a toda velocidad en la motocicleta.
Investigan crimen contra joven padre
La policía de Orangi Town informó que ya tiene conocimiento del asesinato y que el video que circula en redes sociales está siendo clave para la investigación. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia lo antes posible.
El caso continúa bajo investigación mientras la policía busca localizar a los culpables, y la comunidad local sigue conmocionada por la brutalidad del acto y el impacto emocional que deja en la familia de la víctima.