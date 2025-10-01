 Conductor embiste dos veces un auto con bebé a bordo
Conductor embiste dos veces un auto con bebé a bordo y le provoca fractura de cráneo

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, el conductor de un picop blanco aceleró directamente contra el vehículo en el que viajaba el bebé junto a su madre.

Conductor choca violentamente dos veces un auto., Captura de pantalla video X.
Conductor choca violentamente dos veces un auto. / FOTO: Captura de pantalla video X.

El conductor de un picop embistió dos veces un automóvil en el que viajaba un bebé de 18 meses, provocándole una fractura de cráneo. El menor fue trasladado a un centro médico y, según los reportes, se encuentra fuera de peligro. El caso, que generó indignación, se viralizó en redes sociales y ocurrió en Córdoba, Argentina.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de videovigilancia y difundidas por medios locales, el conductor de un picop blanco aceleró directamente contra el vehículo en el que viajaba el bebé junto a su madre.

Tras el primer impacto, la camioneta se subió a la banqueta, pero en lugar de detenerse, el hombre golpeó nuevamente el automóvil, provocando que este se estrellara contra una pared, y que el bebé cayera al suelo.

¿Qué originó el hecho violento?

Según reportes, la agresión se originó a raíz de una discusión de tránsito. Juan Cruz Peracca, de 29 años, identificado como el responsable, habría insultado al padre del menor tras un desacuerdo por frenar en amarillo. El altercado escaló hasta llegar a la violencia física, poniendo en riesgo la vida del bebé.

Esteban Yangüez Papagenadio, abogado de la familia del menor, calificó el hecho como "atroz" y advirtió que se trata de un intento de homicidio, dado que Peracca sabía que en el automóvil viajaba un bebé.

La madre gritaba desesperadamente que su hijo estaba adentro y aun así embistió nuevamente", señaló el abogado. Según él, la reacción de Peracca no solo fue agresión física, sino también intimidación, ya que exigió el pago por los daños de su propia camioneta, violando una orden de restricción previamente impuesta por la fiscalía.

El abogado también detalló que, por suerte, un transeúnte logró sacar al bebé del auto antes del segundo impacto, evitando una tragedia. Los médicos confirmaron que el "latigazo" del choque pudo haber sido letal para el menor.

Peracca fue detenido por las autoridades locales y trasladado a la cárcel de Bouwer, donde permanecerá mientras se lleva a cabo la investigación. Según los reportes, el hombre cuenta con antecedentes por resistencia a la autoridad y desobediencia, lo que genera cuestionamientos sobre su situación legal actual.

