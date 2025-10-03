Brilló en la gala del Balón de Oro y ahora lo acusan

El reguetonero colombiano Blessd se presentó recientemente con éxito como el primer cantante latino en actuar durante la entrega del Balón de Oro, el evento en el que se reconoce al mejor futbolista del mundo. Sin embargo, su aparición también reavivó los señalamientos que enfrenta por presuntos delitos graves, entre ellos secuestro y tortura contra miembros de su equipo de trabajo.
La acusación surge a partir de los hechos ocurridos en febrero de 2025, cuando su exmánager Iván Andrés Galindo Navia y otros colaboradores fueron retenidos en la lujosa residencia de Blessd en Medellín, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad. El equipo había acudido al lugar para grabar un video musical de la canción WYA Remix Black and Yellow. Según el testimonio de Galindo Navia, al llegar fueron recibidos por Blessd, su jefe de seguridad Néstor y un grupo de personas encapuchadas.
Denuncia permanece abierta
De acuerdo con la declaración de Galindo Navia, todos los presentes fueron obligados a desnudarse y sometidos a interrogatorios acompañados de golpes y torturas, bajo la sospecha de que alguno de ellos había sustraído joyas del cantante.
Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba", relató el mánager, quien aseguró que fue insultado y agredido físicamente con cabezazos y golpes durante el episodio.
Otro miembro del equipo, Juan Pablo Amézquita, denunció que incluso le apuntaron con un arma en la cabeza y lo golpearon, mientras que la intervención de otro reguetonero presente, Pirlo, habría permitido que pudieran salir con vida del lugar.
El abogado de Blessd, Luis Ángel López, defendió a su cliente asegurando que las acusaciones son falsas y que Pirlo ha modificado su versión en varias ocasiones. "Blessd no es ningún secuestrador. No queremos darle reflectores a esa denuncia", declaró a medios locales.
Actualmente, la denuncia permanece abierta y en trámite desde su presentación el 11 de febrero de 2025, aunque Blessd sigue en libertad. La investigación sobre las joyas supuestamente robadas aún no arroja resultados, mientras el artista continúa con su carrera y recientemente destacó en la gala del Balón de Oro.