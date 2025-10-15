 Basílica de San Pedro: captan en video acto de irrespetuoso
Viral

Basílica de San Pedro: captan en video acto de irrespetuoso en altar sagrado

Video revela acto que indignó a los asistentes de la misa en San Pedro.

Hombre irrumpe en altar de la Basílica de San Pedro., Captura de pantalla video X.
Hombre irrumpe en altar de la Basílica de San Pedro. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un hecho insólito y polémico quedó registrado en video durante la celebración de la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, en Roma, Italia. Las imágenes muestran cómo un sujeto logró acercarse hasta uno de los altares, conocido como Altar de la Confesión, y orinar sobre el sitio sagrado, provocando indignación y conmoción entre los asistentes.

El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando cientos de fieles participaban de la misa dirigida por el Papa León XIV. Según el registro audiovisual, el hombre se coló entre la multitud y burló la seguridad habitual que protege estos eventos de gran afluencia. Una vez frente al altar, se bajó los pantalones y comenzó a orinar, provocando primero confusión y luego un fuerte rechazo por parte de los presentes.

En cuestión de segundos, los agentes de seguridad del Vaticano intervinieron y lograron reducir al sujeto, cuya identidad no ha sido revelada. Posteriormente fue presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por su conducta, que ha sido calificada de irrespetuosa y ofensiva.

Condenan acto

El video del hecho se viralizó rápidamente, generando comentarios de indignación no solo entre católicos, sino también entre seguidores de otras confesiones religiosas, quienes condenaron la acción como un acto de falta de respeto a un espacio de culto.

De acuerdo con medios romanos como Il Corriere della Sera, el Papa León XIV se mostró desconcertado ante la situación, aunque no emitió declaraciones oficiales. La Santa Sede tampoco ha ofrecido comentarios sobre el suceso, y las autoridades han señalado que hasta el momento no se ha comprobado ninguna motivación política o religiosa detrás del acto.

Video muestra violenta pelea entre pilotos y ayudantes de buses en San Juan Sacatepéquez

Nueva pelea entre pilotos y ayudantes de buses pone en riesgo a pasajeros en San Juan Sacatepéquez.

El video sigue circulando en redes sociales, y la indignación por lo ocurrido ha reavivado el debate sobre la seguridad en lugares de culto de gran relevancia y la necesidad de proteger los espacios sagrados frente a comportamientos inapropiados.

