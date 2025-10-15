 Pelea entre pilotos de buses en San Juan Sacatepéquez
Nueva pelea entre pilotos y ayudantes de buses. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un nuevo video que circula en redes sociales muestra otro episodio de violencia entre pilotos y ayudantes del transporte colectivo, esta vez ocurrido en San Juan Sacatepéquez. En las imágenes, de al menos tres minutos de duración, se observa una peligrosa confrontación entre el piloto y el ayudante de un autobús de la ruta Sanjuanera y el conductor de una unidad urbana, mientras pasajeros permanecían dentro de los vehículos.

El incidente, que generó alarma entre los vecinos del sector, habría iniciado por una discusión de paso en una calle donde ambos buses obstruían la vía. En el clip se aprecia cómo dos hombres, el piloto y el ayudante de la Sanjuanera, descienden del bus con objetos metálicos en las manos y suben las gradas del autobús urbano, donde intentan agredir a un pasajero, creyendo que era el ayudante del chofer.

Los agresores lanzan amenazas y objetos mientras el piloto del bus urbano, que permanece al volante, intenta mantener la calma y evitar una confrontación directa. En medio de los gritos y la confusión, varios pasajeros se cubren para protegerse del ataque.

Segundos después, ambos pilotos regresan a sus unidades y arrancan a gran velocidad, sin respetar los límites ni las condiciones del tránsito. En el video se observa cómo uno de los buses intenta rebasar al otro, poniendo en riesgo la integridad de los ocupantes. La grabación se corta justo cuando los vehículos continúan la marcha, dejando en evidencia la imprudencia y la falta de control en el transporte público de la localidad.

Asesinan a piloto de bus en Suchitepéquez

Este nuevo incidente se suma a otro hecho violento ocurrido en las últimas horas en Suchitepéquez, donde un piloto de autobús fue asesinado tras una discusión vial. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura inmediata de William, de 46 años, señalado de disparar contra el conductor del bus en San Antonio Suchitepéquez. Cámaras de vigilancia captaron el momento del ataque y permitieron una rápida reacción de las autoridades.

