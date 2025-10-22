 Video capta pelea a golpes entre PNC y civiles en carretera de Puerto Barrios
Video capta pelea a golpes entre PNC y civiles en carretera de Puerto Barrios

En medio de la carretera, se registró una intensa pelea entre policías y hombres en Puerto Barrios.

Enfrentamiento en Puerto Barrios. / FOTO: Captura de pantalla video X.
Enfrentamiento en Puerto Barrios. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y al menos dos hombres se registró en plena carretera de Puerto Barrios, Izabal, cuyo hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales. Hasta el momento, no se ha establecido con precisión qué originó la confrontación, aunque se presume que los uniformados perseguían a uno de los individuos involucrados.

En las imágenes se observa cómo se produce un intercambio de golpes en plena vía. En un momento, uno de los sujetos somete a un agente en una cuneta, mientras otros policías intervienen para controlar la situación.  La intervención de los policías permitió la captura de al menos uno de los sujetos que atacó a los agentes.

Hasta el cierre de esta nota, la PNC no se había pronunciado sobre el hecho, lo que ha generado especulaciones en redes sociales sobre las causas del enfrentamiento y la actuación de los agentes.

Otros incidentes similares 

El caso recuerda otros incidentes similares ocurridos en Guatemala recientemente. Hace un mes, un video de un minuto y 24 segundos registrado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala mostró a dos agentes intentando controlar a un hombre en aparente estado de ebriedad que los superó en agresividad. El sujeto golpeó a uno de los policías, logró esquivar al segundo e incluso intentó derribar la motocicleta en la que se movilizaban. Solo con la llegada de otros dos uniformados se logró controlar la situación.

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

Un video viral exhibe la dificultad de dos agentes de la PNC para contener a un hombre en la zona 1.

En junio de este año, otra mujer fue sancionada con una multa de Q10 mil por agredir a una agente durante su detención en un hecho que inicialmente era considerado falta, pero que escaló a delito de atentado contra la autoridad.

