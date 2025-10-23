 Joven promesa del futbol muere tras impactar con una vaca
Viral

VIDEO: Joven promesa del futbol muere tras impactar su moto con una vaca

El video del fatal accidente del joven goleador se difundió rápidamente en redes sociales.

Compartir:
Futbolista brasileño de 20 años muere tras chocar su moto con una vaca en Piauí., Captura de pantalla video X.
Futbolista brasileño de 20 años muere tras chocar su moto con una vaca en Piauí. / FOTO: Captura de pantalla video X.

El futbolista brasileño Antony Ylano, de tan solo 20 años, falleció la madrugada del lunes 20 de octubre luego de sufrir un inusual accidente de tránsito mientras regresaba a su casa a bordo de su motocicleta. El joven goleador, que se conducía en motocicleta a excesiva velocidad, chocó con una vaca en la carretera que conecta Altos con Teresina, en el estado brasileño de Piauí, hecho que fue captado por una cámara de seguridad y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

Según medios locales, la noche del domingo 19 de octubre, Ylano asistió a la fiesta de cumpleaños de su padre. Durante la madrugada del lunes 20, emprendió el regreso a Teresina para presentarse con su club, pero nunca llegó a su destino. En su camino, se le atravesó una vaca, provocando un accidente fatal.

El video del incidente muestra que eran aproximadamente las 3:25 de la madrugada cuando un grupo de cinco vacas deambulaba por la carretera. La zona estaba despejada por la hora, pero Ylano circulaba a alta velocidad en su motocicleta y terminó impactando contra una de ellas. El golpe proyectó al futbolista contra el asfalto, causándole heridas letales. En la grabación también se observa que la vaca involucrada resultó lesionada y se aleja cojeando, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Hasta el momento se desconoce si Ylano portaba casco al momento del accidente, aunque se confirma que la velocidad fue un factor determinante en el fatal desenlace.

La carrera futbolística Antony Ylano

Antony Ylano pertenecía al Piauí Esporte Clube, que milita en la Serie A de la liga Piauiense, y había jugado anteriormente en clubes como Fluminense Esporte Clube y Associação Atlética de Altos, destacándose en categorías profesionales y siendo considerado una promesa del futbol brasileño.

Tras su fallecimiento, el Piauí Esporte Clube suspendió todas sus actividades del lunes 20 de octubre en señal de luto y anunció apoyo a la familia del jugador.

Diversos clubes brasileños también expresaron sus condolencias por la muerte del joven goleador, quien deja un vacío en la escena futbolística local y un trágico recordatorio sobre los riesgos en las carreteras.

En Portada

CSJ notifica al juez Marco Villeda sobre permiso otorgado para dejar funcionest
Nacionales

CSJ notifica al juez Marco Villeda sobre permiso otorgado para dejar funciones

09:28 AM, Oct 23
Leo Messi renueva contrato con el Inter Miamit
Deportes

Leo Messi renueva contrato con el Inter Miami

09:24 AM, Oct 23
Video muestra cómo la PNC captura a pandilleros que viajaron desde Villa Nueva para asesinar a pareja en San Marcost
Nacionales

Video muestra cómo la PNC captura a pandilleros que viajaron desde Villa Nueva para asesinar a pareja en San Marcos

09:48 AM, Oct 23
Sean Diddy Combs fue atacado con un cuchillo en la garganta estando en prisiónt
Farándula

Sean Diddy Combs fue atacado con un cuchillo en la garganta estando en prisión

10:52 AM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialredes socialesJuegos CentroamericanosFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos