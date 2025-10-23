Joven promesa del futbol muere tras impactar con una vaca

El futbolista brasileño Antony Ylano, de tan solo 20 años, falleció la madrugada del lunes 20 de octubre luego de sufrir un inusual accidente de tránsito mientras regresaba a su casa a bordo de su motocicleta. El joven goleador, que se conducía en motocicleta a excesiva velocidad, chocó con una vaca en la carretera que conecta Altos con Teresina, en el estado brasileño de Piauí, hecho que fue captado por una cámara de seguridad y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones.
Según medios locales, la noche del domingo 19 de octubre, Ylano asistió a la fiesta de cumpleaños de su padre. Durante la madrugada del lunes 20, emprendió el regreso a Teresina para presentarse con su club, pero nunca llegó a su destino. En su camino, se le atravesó una vaca, provocando un accidente fatal.
El video del incidente muestra que eran aproximadamente las 3:25 de la madrugada cuando un grupo de cinco vacas deambulaba por la carretera. La zona estaba despejada por la hora, pero Ylano circulaba a alta velocidad en su motocicleta y terminó impactando contra una de ellas. El golpe proyectó al futbolista contra el asfalto, causándole heridas letales. En la grabación también se observa que la vaca involucrada resultó lesionada y se aleja cojeando, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.
Hasta el momento se desconoce si Ylano portaba casco al momento del accidente, aunque se confirma que la velocidad fue un factor determinante en el fatal desenlace.
La carrera futbolística Antony Ylano
Antony Ylano pertenecía al Piauí Esporte Clube, que milita en la Serie A de la liga Piauiense, y había jugado anteriormente en clubes como Fluminense Esporte Clube y Associação Atlética de Altos, destacándose en categorías profesionales y siendo considerado una promesa del futbol brasileño.
Tras su fallecimiento, el Piauí Esporte Clube suspendió todas sus actividades del lunes 20 de octubre en señal de luto y anunció apoyo a la familia del jugador.
Diversos clubes brasileños también expresaron sus condolencias por la muerte del joven goleador, quien deja un vacío en la escena futbolística local y un trágico recordatorio sobre los riesgos en las carreteras.