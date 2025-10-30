 Motoladrón atropella a hombre, choca contra un árbol y muere
FUERTE VIDEO. Por evitar operativo, motoladrón atropella a hombre, choca contra un árbol y muere

Intentó evadir un control policial y terminó perdiendo la vida.

Un video captó el momento en que un motoladrón perdió la vida tras intentar escapar de un operativo policial en Brasil. La escena, registrada en el municipio de Jaboticabal, en Sao Paulo, muestra cómo el intento de fuga terminó en tragedia, debido a que un hombre que descansaba en una banca resultó atropellado y el conductor de la motocicleta murió luego de estrellarse contra un árbol.

El incidente ocurrió la tarde del sábado 25 de octubre, cuando dos hombres que viajaban en motocicleta huyeron al encontrarse de frente con un operativo policial. Según reportes de la Policía Civil, la actitud sospechosa de los sujetos provocó que una patrulla iniciara la persecución.

En la grabación, que circula ampliamente en redes sociales, se observa a los dos individuos huir a alta velocidad mientras una unidad policial los sigue. Durante una maniobra para girar hacia otra calle, el motoladrón perdió el control del vehículo y terminó ingresando a un área de tierra. En ese momento, la motocicleta arrolla a un adulto mayor que estaba sentado en una banca y, segundos después, impacta violentamente contra un árbol. Ambos ocupantes salen proyectados por la fuerza del choque.

Confirman dos heridos y un fallecido 

El hombre atropellado sufrió una fractura en la pierna y fue trasladado de inmediato a un hospital. El copiloto también presentó heridas de gravedad. Sin embargo, el conductor —identificado como Alex Roberto da Silva, de 35 años— falleció en el lugar debido al impacto.

Hasta ahora, la Policía Civil de Sao Paulo no ha brindado una actualización oficial sobre el estado de salud del adulto mayor ni sobre la situación legal del segundo ocupante de la motocicleta. 

El video del impacto ha generado fuertes reacciones en redes sociales, donde usuarios expresan indignación por el daño causado a un inocente. 

