 Motorista atropella a una mujer por hacer un "caballito"
Viral

Video muestra el instante en que motorista atropella a una mujer por hacer un "caballito"

Cámaras captan el momento en que un joven ebrio atropella a una mujer de 74 años al hacer un "caballito".


Motorista atropella a mujer., Captura de pantalla video X.
Motorista atropella a mujer. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que causa indignación en redes sociales muestra el momento exacto en que un motorista en estado de ebriedad atropella a una mujer de 74 años mientras realizaba un "caballito". El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas del domingo 26 de octubre en la ciudad de Colón, Argentina, y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la vía pública.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en distintas plataformas digitales, se observa a la víctima cruzando la calle junto a otra mujer. El semáforo estaba en rojo para los vehículos, por lo que ambas tenían la prioridad de paso.

Sin embargo, una motocicleta que avanzaba a gran velocidad aparece en escena realizando la peligrosa maniobra en la que el conductor pierde por completo la visibilidad frontal y termina arrollando a la adulta mayor, que cae violentamente sobre el pavimento.

Motorista fue detenido  

De inmediato, testigos solicitaron ayuda a la policía y a los equipos de emergencia. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde permanece internada en el área de terapia intensiva debido a la gravedad de sus heridas.

Según medios locales, el conductor tiene 18 años de edad y se encontraba en evidente estado de ebriedad al momento del accidente. Testigos aseguran que se pasó un semáforo en rojo antes de intentar la acrobacia. Las autoridades informaron que el joven enfrentará cargos por lesiones culposas agravadas.

