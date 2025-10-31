Pastor pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max

El video de un pastor cristiano afirmando que Dios le ordenó comprar dos iPhone 17 Pro Max —uno para él y otro para su esposa— se hizo viral en redes sociales, desatando críticas, burlas y cuestionamientos sobre el uso de la fe para obtener beneficios personales.
En la grabación, el religioso sostiene que la petición provino directamente del cielo y que los dispositivos serían financiados por las ofrendas de la congregación.
Dios me dijo hace días: ‘Adquiere el iPhone 17 Pro Max de dos terabytes, uno para ti y otro para tu esposa. No te preocupes, de este culto van a salir esos dos celulares’", afirma mientras los asistentes aplauden y responden con un repetido "amén".
El pastor describe la compra como una "inversión espiritual", asegurando que obedecer esta supuesta revelación traerá bendiciones. Aunque el video no permite confirmar si los fieles entregaron dinero, usuarios en redes señalan que el hecho habría ocurrido en Cartagena, Colombia. La publicación ha generado indignación y debate sobre líderes religiosos que aprovechan su posición para obtener beneficios materiales.
¿Video generado por IA?
En redes sociales, muchos usuarios incluso cuestionaron si el material podría haber sido generado con inteligencia artificial debido al tono del mensaje y la reacción del público. Sin embargo, Grok, herramienta de IA de X (antes Twitter), analizó el contenido y señaló:
Analicé los frames y audio del video: la voz sincroniza con los movimientos labiales y no muestra distorsiones típicas de alteración por IA". Además, medios como EcuadorTV e Infobae reportaron el hecho como real ocurrido en Cartagena, Colombia, sin mencionar manipulación digital.
Sobre el iPhone 17 Pro Max
La solicitud se refiere al iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, el modelo más avanzado de Apple presentado en septiembre de 2025, que incorpora pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas, chip A19 Pro y cámara profesional de 48 megapíxeles con grabación ProRes 8K. El dispositivo también destaca por su autonomía y su nuevo color Naranja Cósmico.
En Guatemala, el precio oficial del modelo de 2 TB es de aproximadamente Q12,999, mientras que en Estados Unidos se comercializa por US $1,799.
La escena ha reactivado la discusión sobre el uso de recursos de congregaciones religiosas, la vulnerabilidad de los feligreses y la falta de controles en torno al financiamiento de algunos líderes espirituales.