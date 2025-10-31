 Pastor pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max
Viral

Pastor pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa

¿De dónde es el pastor que pidió ofrendas para comprar un iPhone 17 Pro Max?

Compartir:
Video desata críticas en redes., Captura de pantalla video X.
Video desata críticas en redes. / FOTO: Captura de pantalla video X.

El video de un pastor cristiano afirmando que Dios le ordenó comprar dos iPhone 17 Pro Max —uno para él y otro para su esposa— se hizo viral en redes sociales, desatando críticas, burlas y cuestionamientos sobre el uso de la fe para obtener beneficios personales.

En la grabación, el religioso sostiene que la petición provino directamente del cielo y que los dispositivos serían financiados por las ofrendas de la congregación.

Dios me dijo hace días: ‘Adquiere el iPhone 17 Pro Max de dos terabytes, uno para ti y otro para tu esposa. No te preocupes, de este culto van a salir esos dos celulares’", afirma mientras los asistentes aplauden y responden con un repetido "amén".

El pastor describe la compra como una "inversión espiritual", asegurando que obedecer esta supuesta revelación traerá bendiciones. Aunque el video no permite confirmar si los fieles entregaron dinero, usuarios en redes señalan que el hecho habría ocurrido en Cartagena, Colombia. La publicación ha generado indignación y debate sobre líderes religiosos que aprovechan su posición para obtener beneficios materiales.

¿Video generado por IA?

En redes sociales, muchos usuarios incluso cuestionaron si el material podría haber sido generado con inteligencia artificial debido al tono del mensaje y la reacción del público. Sin embargo, Grok, herramienta de IA de X (antes Twitter), analizó el contenido y señaló:

Analicé los frames y audio del video: la voz sincroniza con los movimientos labiales y no muestra distorsiones típicas de alteración por IA". Además, medios como EcuadorTV e Infobae reportaron el hecho como real ocurrido en Cartagena, Colombia, sin mencionar manipulación digital.

Foto embed
Respuesta de Grok por video viral de pastor. - Captura de pantalla X.

Sobre el iPhone 17 Pro Max

La solicitud se refiere al iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, el modelo más avanzado de Apple presentado en septiembre de 2025, que incorpora pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas, chip A19 Pro y cámara profesional de 48 megapíxeles con grabación ProRes 8K. El dispositivo también destaca por su autonomía y su nuevo color Naranja Cósmico.

En Guatemala, el precio oficial del modelo de 2 TB es de aproximadamente Q12,999, mientras que en Estados Unidos se comercializa por US $1,799.

La escena ha reactivado la discusión sobre el uso de recursos de congregaciones religiosas, la vulnerabilidad de los feligreses y la falta de controles en torno al financiamiento de algunos líderes espirituales.

En Portada

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025

07:56 AM, Oct 31
Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanost
Deportes

Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanos

07:04 AM, Oct 31
Destituyen a jueces por conducta antiéticat
Nacionales

Destituyen a jueces por "conducta antiética"

08:24 AM, Oct 31
VIDEO. Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar y termina rodeado por motoristas y la PNCt
Nacionales

VIDEO. Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar y termina rodeado por motoristas y la PNC

06:27 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Seguridad vialLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos