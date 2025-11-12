 Fenómeno solar podría afectar la Tierra este miércoles
Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércoles

Científicos lanzan alerta por inusual actividad solar prevista para este miércoles.

Tormenta geomagnética severa.
Tormenta geomagnética severa.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que una eyección de masa coronal (EMC) proveniente del Sol podría generar afectaciones temporales en las telecomunicaciones y sistemas satelitales este miércoles 12 de noviembre, al interactuar con el campo magnético de la Tierra.

De acuerdo con los expertos, el fenómeno no representa peligro para la salud humana, pero sí podría interferir con señales de radio, GPS y otros servicios tecnológicos, especialmente durante las horas en que el flujo de partículas solares alcance su punto máximo.

Posibles efectos 

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés), una EMC es una gran erupción de material solar y campos magnéticos que, al llegar a nuestro planeta, puede alterar su magnetosfera y provocar tormentas geomagnéticas. Este tipo de eventos ya se registró con fuerza en mayo y octubre de 2024, cuando se reportaron interrupciones menores en comunicaciones aéreas y marítimas.

La UNAM explicó que los posibles efectos de este nuevo fenómeno podrían sentirse principalmente en los sistemas de:

  • Comunicaciones por radio HF, utilizados en aviación, transporte marítimo y operaciones de emergencia.
  • Sistemas de posicionamiento satelital (GPS/GNSS), afectando la precisión y sincronización.
  • Satélites de comunicación y observación, que podrían experimentar interrupciones temporales.
  • Redes eléctricas de gran extensión, especialmente en países ubicados en latitudes altas.

Tormenta geomagnética severa

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una alerta G4, que corresponde a una tormenta geomagnética severa. Esta categoría indica que podrían registrarse fluctuaciones en la red eléctrica y degradación de las señales de radio y satélite, aunque los efectos serían variables según la región y la intensidad del impacto.

La NOAA estimó que la eyección solar podría alcanzar parcialmente la Tierra hacia el mediodía del 12 de noviembre, con posibilidad de aumentar la actividad geomagnética dependiendo de la orientación del campo magnético solar.

