 Motorista se pasa el semáforo en rojo y termina en llamas
Viral

VIDEO. Motorista se pasa el semáforo en rojo, choca contra vehículo y termina en llamas

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran el caos que siguió al impacto y el desesperado intento de un acompañante por auxiliar al joven herido.

Compartir:
Las impactantes imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales., Captura de pantalla video X.
Las impactantes imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un estremecedor video difundido en redes sociales captó el instante exacto en que un motorista se pasó un semáforo en rojo, chocó violentamente contra un vehículo y terminó envuelto en llamas en Phoenix, Estados Unidos. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran el caos que siguió al impacto y el desesperado intento de un acompañante por auxiliar al joven herido.

En la grabación se observa el momento en que el motorista se levanta del pavimento tras el brutal choque, con su cuerpo completamente envuelto en fuego. A pocos metros, el otro joven —que logró detener su motocicleta antes de colisionar— corre hacia él intentando apagar las llamas con las manos, mientras varios automovilistas se detienen de inmediato para ayudar.

La intensidad del golpe fue tal que la parte posterior del vehículo involucrado también se incendió, generando una columna de humo visible desde gran distancia y obligando a los conductores de la zona a reducir la velocidad para evitar un incidente aún mayor.

Multan a los involucrados 

De acuerdo con la Policía de Phoenix, los dos involucrados son adolescentes de 15 y 16 años, quienes conducían motocicletas que no están autorizadas para circular en la vía pública. Tras el accidente, el joven de 16 años sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y una fractura en el tobillo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital. Su acompañante, de 15 años, resultó ileso.

Las autoridades indicaron que ambos adolescentes fueron multados por múltiples infracciones de tránsito y posteriormente entregados a sus padres. Asimismo, la policía confirmó que la investigación continúa para determinar si existen responsabilidades adicionales, especialmente por el uso de motocicletas no autorizadas y la violación a las señales de tránsito.

Video capta brutal choque en la zona 2 capitalina

Momento exacto del accidente en zona 2 queda expuesto en video viral.

Equipos de bomberos arribaron al lugar y lograron controlar el fuego minutos después, mientras que la zona fue acordonada temporalmente para facilitar el trabajo de los socorristas y peritos. El caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre el riesgo de conducir sin autorización y el peligro que representa para los propios jóvenes y otros usuarios de la vía.

En Portada

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la aficiónt
Deportes

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la afición

09:52 AM, Nov 14
Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.t
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidadt
Nacionales

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

11:20 AM, Nov 13
Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista t
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

11:30 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos