Motorista se pasa el semáforo en rojo y termina en llamas

Un estremecedor video difundido en redes sociales captó el instante exacto en que un motorista se pasó un semáforo en rojo, chocó violentamente contra un vehículo y terminó envuelto en llamas en Phoenix, Estados Unidos. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran el caos que siguió al impacto y el desesperado intento de un acompañante por auxiliar al joven herido.
En la grabación se observa el momento en que el motorista se levanta del pavimento tras el brutal choque, con su cuerpo completamente envuelto en fuego. A pocos metros, el otro joven —que logró detener su motocicleta antes de colisionar— corre hacia él intentando apagar las llamas con las manos, mientras varios automovilistas se detienen de inmediato para ayudar.
La intensidad del golpe fue tal que la parte posterior del vehículo involucrado también se incendió, generando una columna de humo visible desde gran distancia y obligando a los conductores de la zona a reducir la velocidad para evitar un incidente aún mayor.
Multan a los involucrados
De acuerdo con la Policía de Phoenix, los dos involucrados son adolescentes de 15 y 16 años, quienes conducían motocicletas que no están autorizadas para circular en la vía pública. Tras el accidente, el joven de 16 años sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y una fractura en el tobillo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital. Su acompañante, de 15 años, resultó ileso.
Las autoridades indicaron que ambos adolescentes fueron multados por múltiples infracciones de tránsito y posteriormente entregados a sus padres. Asimismo, la policía confirmó que la investigación continúa para determinar si existen responsabilidades adicionales, especialmente por el uso de motocicletas no autorizadas y la violación a las señales de tránsito.
Equipos de bomberos arribaron al lugar y lograron controlar el fuego minutos después, mientras que la zona fue acordonada temporalmente para facilitar el trabajo de los socorristas y peritos. El caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre el riesgo de conducir sin autorización y el peligro que representa para los propios jóvenes y otros usuarios de la vía.