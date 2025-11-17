 Motoladrones son atropellados tras intento de asalto
Viral

Video muestra cómo dos motoladrones son atropellados tras intento de asalto

En el video se observa a los sujetos, quienes se desplazaban en motocicleta, intentar abordar una camioneta y amenazar al conductor con un arma.

Motoladrones arrollados., Captura de pantalla video Instagram.
Motoladrones arrollados. / FOTO: Captura de pantalla video Instagram.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el momento exacto en que dos motoladrones fueron atropellados tras intentar asaltar a un automovilista en Río de Janeiro, Brasil. Inicialmente, varios usuarios habían difundido la grabación asegurando que el hecho había ocurrido en San Marcos, Guatemala, pero autoridades confirmaron que los hechos se registraron en Brasil.

El incidente ocurrió a las 11:46 horas del pasado sábado 8 de noviembre, en el vecindario de Curicica, en la zona suroeste de la ciudad. Cámaras de seguridad instaladas en la calle Porto Vitória captaron la secuencia completa.

En el video se observa a los sujetos, quienes se desplazaban en motocicleta, intentar abordar una camioneta y amenazar al conductor con un arma. Sin embargo, la reacción del automovilista fue inmediata: los atropelló en dos ocasiones, provocando una escena que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios en plataformas digitales.

Durante el primer atropellamiento, el copiloto salió proyectado y chocó contra un vehículo estacionado, resultando gravemente herido. Su cómplice logró esquivar parcialmente el impacto, pero el conductor de la camioneta retrocedió y lo embistió nuevamente, obligándolo a huir a pie.

Motoladrones capturados 

Tras el incidente, la policía desplegó un operativo en la zona. El delincuente que logró escapar a pie fue capturado minutos después, y se le aseguró un arma y objetos que había robado junto a su compañero. El otro sujeto fue trasladado a un hospital bajo custodia policial; su estado de salud se desconoce.

Según información de la Policía Militar de Jacarepaguá, los delincuentes habían cometido otros atracos en la mañana del sábado en el mismo vecindario.

Hasta el momento, el conductor implicado en los atropellos no ha sido localizado. Extraoficialmente se indica que podría haber sido víctima de los delincuentes minutos antes del incidente. Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre este caso que ha causado gran revuelo en Brasil y redes sociales.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupción#64VueltaaGuateEstados UnidosMinisterio PúblicoMundial 2026
