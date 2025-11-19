 Influencer despierta sin un dedo y el culpable fue su perro
Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

El influencer brasileño Matheus Vandré, originario del estado de Santa Catarina, sorprendió a sus seguidores al compartir una historia que rápidamente se viralizó. Aseguró que despertó hace unos días y descubrió que le faltaba un dedo del pie. El creador de contenido, de 38 años, relató el hecho mediante una transmisión en vivo desde sus redes sociales, donde explicó que no sintió dolor alguno debido a su condición física.

Vandré utiliza silla de ruedas y no tiene movilidad ni sensibilidad en las piernas, un tema que suele abordar de forma constante en sus plataformas para visibilizar los retos que enfrentan las personas con discapacidad. En la transmisión, mostró sus pies y reveló que uno de sus dedos estaba vendado tras recibir atención médica.

Según relató, al despertar notó que un dedo estaba mordido, por lo que decidió acudir al hospital. El médico que lo atendió le informó que las marcas correspondían, con alta probabilidad, a la mordida de un perro. Matheus vive con su bulldog llamado Bradock, quien duerme con él y habría sido el responsable de la insólita situación.

Influencer sometido a una cirugía 

El influencer aclaró que, pese al incidente, su mascota no es agresiva ni había mostrado comportamientos extraños anteriormente. Debido a su falta de sensibilidad, Vandré no sintió dolor ni despertó mientras ocurría el ataque. Tras ser evaluado, tuvo que ser sometido a cirugía, desde donde transmitió nuevamente para tranquilizar a sus seguidores y contar lo sucedido.

Me desperté y faltaba uno", repitió Matheus en la transmisión, asegurando que tanto él como Bradock se encuentran bien y que el hecho, aunque impactante, ocurrió sin que él pudiera percibirlo.

El caso ha generado miles de reacciones en redes sociales, tanto de sorpresa como de apoyo, y ha abierto nuevamente la conversación sobre los desafíos diarios que enfrentan las personas con movilidad reducida y problemas de sensibilidad.

