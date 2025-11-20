 Hombre se viraliza por usar tanga rosada tras detención
Viral

VIDEO. Hombre se viraliza por usar una tanga rosada al momento de su detención

El foco principal de la escena no fue la resistencia del sospechoso, sino un inusual detalle que quedó al descubierto durante el forcejeo.

Video viral expone momento insólito durante detención en Porto Alegre., Captura de pantalla video X.
Video viral expone momento insólito durante detención en Porto Alegre. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido masivamente en redes sociales ha generado una ola de reacciones debido a un inesperado episodio ocurrido durante una intervención policial en Porto Alegre en Brasil. Lo que empezó como una detención rutinaria terminó convirtiéndose en un clip viral cuyo foco principal no fue la resistencia del sospechoso, sino un inusual detalle que quedó al descubierto durante el forcejeo.

Las imágenes, grabadas por un testigo, muestran a un hombre que intenta evadir su arresto mientras tres agentes tratan de inmovilizarlo sobre la palangana de un vehículo policial. El individuo, conocido en su comunidad por su temperamento violento, se resiste con patadas, empujones e insultos, vestido únicamente con un pants negro y sin playera ni calzado.

Tras varios segundos de tensión, los policías logran bajarlo del vehículo, pero el hombre vuelve a forcejear en un intento desesperado por escapar. En medio del movimiento brusco, uno de los agentes lo derriba, y es entonces cuando ocurre lo inesperado: el pantalón del detenido se desliza hasta la mitad de los glúteos, dejando completamente expuesta una tanga rosada.

Detalles sorprende a policías y a testigos 

El detalle sorprendió tanto a los policías como a los testigos presentes, quienes no pudieron evitar reaccionar ante la escena. La persona que grababa el video incluso soltó una risa espontánea al ver la prenda, cuyo color y forma contrastaban con la actitud agresiva del detenido.

La grabación, que rápidamente se viralizó, generó una avalancha de comentarios humorísticos en redes sociales. Muchos usuarios señalaron la ironía entre la imagen intimidante que el hombre intentaba proyectar y la llamativa ropa interior que quedó a la vista durante el forcejeo. Mientras las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, el video continúa circulando ampliamente y ha convertido la inesperada tanga rosada en el elemento más comentado del suceso.

