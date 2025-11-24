 Asaltante es baleado por su víctima
Viral

Video muestra el instante en que un asaltante es baleado por su víctima

Pretendía cometer un asalto, pero su víctima reaccionó y lo baleó.

Compartir:
Asaltante baleado., Captura de pantalla video X.
Asaltante baleado. / FOTO: Captura de pantalla video X.

En redes sociales se viralizó un video que captó el momento exacto en el que un delincuente terminó herido por disparos efectuados por la persona a la que intentaba asaltar. Aunque el material fue grabado por una cámara de seguridad de un negocio donde se desarrollaron los hechos, no se ha confirmado la fecha precisa del suceso.

Las imágenes muestran a un grupo de hombres reunidos en un negocio informal consumiendo bebidas, cuando de pronto se acerca un sujeto armado que amenaza directamente a uno de ellos con el fin de despojarlo de sus pertenencias. El asaltante apunta al hombre elegido como víctima y lo obliga a retirarse uno de sus relojes. Sin embargo, lejos de entregarlo en la mano, la víctima lanza el objeto al suelo y se aleja unos pasos.

En ese momento, según se aprecia en el video, el hombre intenta sacar un arma de fuego de entre sus prendas. El asaltante nota la acción y emprende la huida, pero mientras corre, recibe varios disparos realizados por quien instantes antes había sido su objetivo.

Hecho ocurrió en Colombia 

El incidente ocurrió en el sector Las Vegas, en el municipio de Bello, Antioquia, Colombia, y ha generado un amplio debate público sobre seguridad, legítima defensa y el aumento de robos en la región. 

De acuerdo con la Policía del municipio de Bello, el delincuente logró escapar inicialmente con la ayuda de un cómplice que lo esperaba en un vehículo cercano. No obstante, minutos más tarde, las autoridades fueron alertadas por una clínica del Valle de Aburrá, donde un hombre llegó solicitando atención médica por heridas de bala.

Tras cruzar información, se confirmó que se trataba del mismo individuo involucrado en el intento de robo, por lo que quedó bajo custodia. Hasta ahora se desconoce la identidad del presunto asaltante y su estado de salud. Las autoridades tampoco han informado si el hombre que repelió el ataque ha sido plenamente identificado.

Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt

Bomberos Municipales informaron que atendieron la emergencia en la calzada Roosevelt y 37 avenida de la zona 11.

En Portada

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBIt
Nacionales

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBI

10:29 AM, Nov 24
Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madridt
Deportes

Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madrid

11:27 AM, Nov 24
Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor t
Nacionales

Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor

11:11 AM, Nov 24
Difunden video de mortal accidente en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt

08:49 AM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos