Asaltante es baleado por su víctima

En redes sociales se viralizó un video que captó el momento exacto en el que un delincuente terminó herido por disparos efectuados por la persona a la que intentaba asaltar. Aunque el material fue grabado por una cámara de seguridad de un negocio donde se desarrollaron los hechos, no se ha confirmado la fecha precisa del suceso.
Las imágenes muestran a un grupo de hombres reunidos en un negocio informal consumiendo bebidas, cuando de pronto se acerca un sujeto armado que amenaza directamente a uno de ellos con el fin de despojarlo de sus pertenencias. El asaltante apunta al hombre elegido como víctima y lo obliga a retirarse uno de sus relojes. Sin embargo, lejos de entregarlo en la mano, la víctima lanza el objeto al suelo y se aleja unos pasos.
En ese momento, según se aprecia en el video, el hombre intenta sacar un arma de fuego de entre sus prendas. El asaltante nota la acción y emprende la huida, pero mientras corre, recibe varios disparos realizados por quien instantes antes había sido su objetivo.
Hecho ocurrió en Colombia
El incidente ocurrió en el sector Las Vegas, en el municipio de Bello, Antioquia, Colombia, y ha generado un amplio debate público sobre seguridad, legítima defensa y el aumento de robos en la región.
De acuerdo con la Policía del municipio de Bello, el delincuente logró escapar inicialmente con la ayuda de un cómplice que lo esperaba en un vehículo cercano. No obstante, minutos más tarde, las autoridades fueron alertadas por una clínica del Valle de Aburrá, donde un hombre llegó solicitando atención médica por heridas de bala.
Tras cruzar información, se confirmó que se trataba del mismo individuo involucrado en el intento de robo, por lo que quedó bajo custodia. Hasta ahora se desconoce la identidad del presunto asaltante y su estado de salud. Las autoridades tampoco han informado si el hombre que repelió el ataque ha sido plenamente identificado.