Mujer en ataúd dando señales de vida antes de ser incinerada

Una mujer de 65 años, declarada muerta el pasado sábado en Tailandia, comenzó a moverse dentro del ataúd en el que era trasladada para su cremación en un templo budista de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok. El insólito momento fue transmitido en directo a través de Facebook por los propios monjes del lugar.
Trabajadores del centro religioso Wat Rat Prakongtham, donde ocurrió el incidente, confirmaron este martes a EFE lo sucedido. Medios locales también han reseñado el caso y difundido el video en el que se observa el instante en que la mujer, considerada fallecida, empieza a mostrar signos de vida.
Según las imágenes, la sexagenaria realizó pequeños movimientos dentro del féretro. De inmediato, tres hombres la ayudaron a salir del ataúd y la colocaron en una ambulancia para trasladarla a un hospital cercano.
El templo, que contaba con un certificado de defunción previamente emitido, aseguró que la mujer estaba estable y permanecería bajo observación médica. No ofreció detalles adicionales sobre su condición ni sobre las causas que llevaron a darla por muerta.
Horas después, otro video difundido por el centro religioso mostró que la mujer seguía con vida y que fue trasladada nuevamente en ambulancia, aunque se desconoce el motivo del segundo movimiento hospitalario.
Hipoglucemia grave
Según informó Bangkok Post, los médicos determinaron que la mujer había sufrido un episodio de hipoglucemia grave, pero no encontraron indicios de paro cardíaco ni insuficiencia respiratoria.
El templo Wat Rat Prakongtham, como muchos centros budistas en Tailandia, publica diariamente a través de Facebook los casos de defunciones que atiende como parte de su programa de apoyo funerario, el cual incluye el proceso de cremación.
Con información de EFE.