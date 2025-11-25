Mujeres rocían droga a hombre antes de asaltarlo

Un impactante video de cámaras de seguridad muestra el momento en que un hombre es víctima de un asalto tras ser drogado por dos mujeres en plena vía pública. La grabación evidencia cómo la víctima no pudo defenderse y fue dejada inconsciente en el suelo, mientras las delincuentes escapaban con sus pertenencias.
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre en el municipio de Tres de Febrero, Argentina, y fueron captados por las cámaras de vigilancia de la zona. En las imágenes, el hombre intenta correr para escapar de las mujeres, pero tropieza a mitad de la calle. A pesar de levantarse, una de las mujeres lo alcanza, le jala la mochila y lo derriba debido a que estaba bajo los efectos de la sustancia.
Una vez en el piso, las asaltantes comienzan a sustraer sus objetos de valor, mientras la víctima lucha por mantenerse en pie sin éxito. La otra mujer incluso lo golpea con una patada. El hombre hace varios intentos por levantarse y recuperar sus pertenencias, pero tropieza repetidamente hasta quedar inconsciente sobre el pavimento.
Vecinos alertaron a las autoridades, pero las mujeres ya habían escapado
Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades, aunque para ese momento las mujeres ya habían huido del lugar.
Medios locales, como América TV, indican que la víctima habría sido drogada con escopolamina, también conocida como hioscina o burundanga, popularmente llamada "droga zombie" por sus efectos que inmovilizan y confunden a la persona.
El video se ha vuelto viral en redes sociales, generando indignación y alertando a la ciudadanía sobre los peligros de este tipo de delitos. Las autoridades policiales investigan el caso y buscan dar con las responsables, mientras se hace un llamado a la población a extremar precauciones en espacios públicos.