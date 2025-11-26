 Eclipse solar más largo de la historia oscurecerá 10 países
Viral

Conoce los países que quedarán a oscuras por el eclipse solar más largo de la historia

El eclipse solar más largo de la historia oscurecerá 10 países.

Compartir:
ai generado, eclipse, sol, luna, solar, espacio, naturaleza, universo, astronomía, Pixabay
ai generado, eclipse, sol, luna, solar, espacio, naturaleza, universo, astronomía / FOTO: Pixabay

El 2 de agosto de 2027, la Tierra será testigo de un fenómeno astronómico sin precedentes: el eclipse solar total más largo de la historia, con una duración de 6 minutos y 22 segundos, según informes de la NASA. Este evento, que afectará a al menos 10 países de Europa, África y el sur de Asia, ha sido denominado por científicos como el Eclipse del Siglo.

Desde hace meses, astrónomos y aficionados al espacio han seguido de cerca la noticia, ya que un eclipse de esta magnitud no ocurría desde el 743 a.C., cuando se registró un evento que duró 7 minutos y 28 segundos. Se espera que un fenómeno similar no vuelva a repetirse hasta el año 2186, con una duración estimada de 7 minutos y 29 segundos.

Entre los países que vivirán el eclipse total se encuentran Arabia Saudita, Argelia, Egipto, España, Libia, Marruecos, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen. Algunas ciudades serán testigos del fenómeno con mayor intensidad, como Tánger (Marruecos), Orán (Argelia), Sfax (Túnez), Luxor (Egipto) y Abhar (Arabia Saudita). Otras regiones observarán únicamente un eclipse parcial.

Un espectáculo que no se repetirá en siglos

El evento se espera entre las 8:00 y las 10:00 horas locales, cuando la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, dejando un breve periodo de oscuridad en plena mañana. La NASA recomienda seguir las precauciones adecuadas para la observación, evitando mirar directamente al Sol sin protección.

Los expertos destacan que este eclipse no solo representa un espectáculo visual, sino también una oportunidad para la investigación científica, ya que fenómenos de esta duración permiten estudiar la atmósfera solar y la interacción de la luz con la Tierra de manera excepcional.

Con este fenómeno, millones de personas alrededor del mundo podrán presenciar un espectáculo que no se repetirá en siglos, consolidando al eclipse de 2027 como uno de los hitos astronómicos más importantes de la historia reciente.

En Portada

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

09:56 AM, Nov 26
Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

10:48 AM, Nov 26
Fuga de reo en cárcel Canadá: las circunstancias y acciones tomadast
Nacionales

Fuga de reo en cárcel "Canadá": las circunstancias y acciones tomadas

08:50 AM, Nov 26
Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universot
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

10:21 AM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosCorrupciónSeguridadFutbol GuatemaltecoSelección NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos