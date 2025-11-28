Influencer muere en accidente de moto

La muerte de la influencer conocida como "Bikegirl" ha conmocionado a usuarios de redes sociales, luego de que se viralizara un mensaje que publicó horas antes del accidente. Karen Sofía Quiroz Ramírez, creadora de contenido sobre motociclismo, escribió en Instagram una frase que hoy impacta a miles de seguidores:
Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas", escribió al mostrar que sus lentes se habían partido y debía conducir sin ellos.
Pocas horas después, la noticia de su muerte corrió por redes sociales acompañado del mensaje premonitorio, generando impacto en comunidades moteras, páginas de noticias y usuarios de varios países que seguían su contenido sobre motocicletas, mecánica y recorridos en carretera. La joven acumulaba más de 24 mil seguidores en Instagram y cerca de 19 mil en TikTok, donde solía mostrar consejos y estilos de vida sobre el motociclismo.
Así ocurrió el accidente de la influencer
El accidente ocurrió en Colombia la noche del jueves 27 de noviembre. Según la investigación preliminar de la Fiscalía General de la Nación, la joven circulaba en su motocicleta por una carretera concurrida cuando intentó rebasar a un vehículo y a un tractocamión. En ese momento, se produjo una colisión entre los automotores involucrados, lo que hizo que perdiera el control, cayera al pavimento y fuera posteriormente arrollada.
Tras confirmarse su fallecimiento, sus redes se llenaron de mensajes de luto. Seguidores de distintos países destacaron su pasión por las motos y su constante interacción con la comunidad. La Fiscalía continúa investigando la secuencia exacta del choque y determinará las responsabilidades de este trágico hecho que hoy genera conmoción en toda la región.