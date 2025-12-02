 Árbol de Navidad se incendia dentro de centro comercial
Viral

VIDEO | Árbol de Navidad gigante se incendia dentro de centro comercial en Chengdu

La enorme estructura queda envuelta por el fuego mientras una intensa columna de humo negro se eleva, alarmando a los visitantes que se encontraban en el lugar.

La enorme estructura queda envuelta por el fuego., Capturan de pantalla video de X.
La enorme estructura queda envuelta por el fuego. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha causado sorpresa e indignación al mostrar el momento exacto en que un árbol de Navidad gigante, instalado dentro de un centro comercial, se prende en llamas en cuestión de segundos. La enorme estructura queda envuelta por el fuego mientras una intensa columna de humo negro se eleva, alarmando a los visitantes que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con medios internacionales, el incidente ocurrió en la región de Chengdu, China, en una plaza cercana a un hotel. Las primeras investigaciones indican que un fallo en el cableado eléctrico integrado en el árbol provocó un cortocircuito, dando inicio al incendio que rápidamente consumió gran parte de la decoración.

En el video se puede observar a un hombre corriendo hacia el árbol con un extintor en mano, intentando sofocar las llamas mientras decenas de personas miran desde los niveles superiores del centro comercial. A pesar de sus esfuerzos, el fuego se propagó rápidamente y la estructura quedó completamente dañada.

¿Hubo personas heridas?

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si hubo personas lesionadas como consecuencia del incidente.

La grabación también abrió un debate en redes sobre la prevención de incendios durante la temporada navideña, especialmente en espacios públicos. Expertos señalan que los árboles, tanto naturales como artificiales, pueden convertirse en focos de riesgo cuando presentan conexiones eléctricas defectuosas, luces de baja calidad, adornos inflamables o falta de supervisión. 

Para reducir riesgos, se recomienda revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de las decoraciones, evitar dejar las luces encendidas sin supervisión y mantener los adornos alejados de fuentes de calor. Este incidente en Chengdu evidencia la importancia de extremar precauciones y tomar medidas preventivas durante las celebraciones navideñas, sobre todo en espacios donde circula gran cantidad de personas.

