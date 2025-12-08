 Camión aplasta cabina de grúa que lo remolcaba
Viral

Impactante video muestra el instante en que camión aplasta cabina de grúa que lo remolcaba

La grabación, captada por cámaras de vigilancia cercanas a una intersección, se volvió viral debido a la crudeza de las imágenes.

Autoridades investigan los hechos., Capturan de pantalla video de X.
Autoridades investigan los hechos. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que un camión pesado se desliza hacia adelante y aplasta por completo la cabina de la grúa que lo remolcaba. El trágico incidente ocurrió en la ciudad de Miri, Malasia, y dejó como saldo la muerte de dos hombres.

La grabación, captada por cámaras de vigilancia cercanas a una intersección, se volvió viral debido a la crudeza de las imágenes. En ellas se observa a la grúa reduciendo la velocidad frente a un semáforo en rojo. Sin embargo, la estructura del camión que era transportado en la plataforma trasera se desplaza de forma repentina hacia adelante, impactando con enorme fuerza la cabina y destruyéndola por completo.

¿Video generado con inteligencia artificial? 

En redes sociales surgieron especulaciones sobre si el video podía haber sido generado con inteligencia artificial, debido a su claridad y al dramatismo del momento. No obstante, medios internacionales de renombre confirmaron la veracidad del hecho tras verificar la información con fuentes locales.

De acuerdo con las autoridades de Miri, la maniobra de frenado de la grúa habría provocado el movimiento inesperado del camión remolcado. El impacto dejó atrapados al operador, de 55 años, y a su asistente, de 44, quienes fueron encontrados sin vida cuando los equipos de emergencia finalmente lograron acceder al interior. El daño estructural impedía retirar la carga con rapidez y se requirió una grúa industrial para continuar las labores de recuperación.

Testigos indicaron que todo ocurrió en cuestión de segundos. La cabina quedó completamente comprimida, sin dejar espacio para maniobras de rescate inmediatas.

Las autoridades investigan si el accidente se produjo por fallas en los sistemas de sujeción, desgaste de materiales, una reacción inesperada del vehículo o una combinación de factores. También se revisará el historial operativo del camión y las autorizaciones de traslado en zonas urbanas.

