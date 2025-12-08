Víctima le arrebata el arma a un motoladrón y lo balea

Un motoladrón recibió un duro escarmiento luego de intentar asaltar a un motorista en una localidad de Argentina. El joven, que acababa de llegar a su vivienda, se defendió del ataque, logró someter al delincuente y terminó disparándole con su propia arma. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.
El violento intento de robo fue captado desde dos ángulos: una cámara instalada sobre la vía pública y otra ubicada en una propiedad privada. En las imágenes se observa cómo el motorista estaciona frente a su domicilio cuando, de inmediato, es interceptado por una pareja de motoladrones.
Uno de los asaltantes desciende de la motocicleta y se abalanza sobre la víctima, mientras su cómplice maniobra el vehículo a unos metros, listo para emprender la fuga una vez consumado el robo. Sin embargo, el ataque no sale como lo esperaban.
El ladrón y el joven comienzan a forcejear violentamente en plena calle. Durante varios segundos intercambian golpes hasta que la víctima consigue someter al agresor y quitarle la pistola a puñetazos. Al verse superado, el delincuente huye corriendo; es en ese momento cuando el joven apunta con el arma arrebatada y dispara.
Segundos después, la puerta de la vivienda se abre y salen dos personas para auxiliar al motorista. Uno de ellos —identificado como el padre del joven— también porta un arma y apunta en dirección a los delincuentes, quienes ya se alejan a bordo de la motocicleta.
Motoladrones logran escapar del lugar
La grabación, de 46 segundos y compartida en la red social X por el periodista Mauro Szeta, muestra al joven quitándose el casco y asomándose a la avenida, visiblemente alterado, mientras los asaltantes se pierden en la distancia. Pese al violento enfrentamiento, se confirma que salió ileso del intento de atraco.
Las autoridades locales no han informado aún sobre la detención de los responsables ni sobre el estado del ladrón que recibió el disparo. El caso ha generado debate en redes sociales acerca de la creciente inseguridad y las reacciones de autodefensa por parte de ciudadanos.