 Víctima le arrebata el arma a un motoladrón y lo balea
Viral

VIDEO. Víctima le arrebata el arma a un motoladrón durante un asalto y lo balea

El joven, que acababa de llegar a su vivienda, se defendió del ataque, logró someter al delincuente y terminó disparándole con su propia arma.

Compartir:
Víctima balea a motoladrón., Capturan de pantalla video de X.
Víctima balea a motoladrón. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un motoladrón recibió un duro escarmiento luego de intentar asaltar a un motorista en una localidad de Argentina. El joven, que acababa de llegar a su vivienda, se defendió del ataque, logró someter al delincuente y terminó disparándole con su propia arma. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

El violento intento de robo fue captado desde dos ángulos: una cámara instalada sobre la vía pública y otra ubicada en una propiedad privada. En las imágenes se observa cómo el motorista estaciona frente a su domicilio cuando, de inmediato, es interceptado por una pareja de motoladrones.

Uno de los asaltantes desciende de la motocicleta y se abalanza sobre la víctima, mientras su cómplice maniobra el vehículo a unos metros, listo para emprender la fuga una vez consumado el robo. Sin embargo, el ataque no sale como lo esperaban.

El ladrón y el joven comienzan a forcejear violentamente en plena calle. Durante varios segundos intercambian golpes hasta que la víctima consigue someter al agresor y quitarle la pistola a puñetazos. Al verse superado, el delincuente huye corriendo; es en ese momento cuando el joven apunta con el arma arrebatada y dispara.

Segundos después, la puerta de la vivienda se abre y salen dos personas para auxiliar al motorista. Uno de ellos —identificado como el padre del joven— también porta un arma y apunta en dirección a los delincuentes, quienes ya se alejan a bordo de la motocicleta.

Motoladrones logran escapar del lugar 

La grabación, de 46 segundos y compartida en la red social X por el periodista Mauro Szeta, muestra al joven quitándose el casco y asomándose a la avenida, visiblemente alterado, mientras los asaltantes se pierden en la distancia. Pese al violento enfrentamiento, se confirma que salió ileso del intento de atraco.

Las autoridades locales no han informado aún sobre la detención de los responsables ni sobre el estado del ladrón que recibió el disparo. El caso ha generado debate en redes sociales acerca de la creciente inseguridad y las reacciones de autodefensa por parte de ciudadanos.

En Portada

Fallece la esposa del expresidente Otto Pérezt
Nacionales

Fallece la esposa del expresidente Otto Pérez

07:09 AM, Dic 08
Jean Pierre Brol logra medalla de plata en la Copa del Mundo de tirot
Deportes

Jean Pierre Brol logra medalla de plata en la Copa del Mundo de tiro

08:01 AM, Dic 08
Envían a prisión a implicado en ataque contra hijo de alcaldet
Nacionales

Envían a prisión a implicado en ataque contra hijo de alcalde

08:42 AM, Dic 08
El guatemalteco Oscar Isaac y Frankenstein nominados a los Golden Globes 2026t
Farándula

El guatemalteco Oscar Isaac y Frankenstein nominados a los Golden Globes 2026

08:13 AM, Dic 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpNoticias de GuatemalaEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos