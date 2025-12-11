 Silueta de Jesús aparece en el atrio de una iglesia
Viral

VIDEO: supuesta silueta de Jesús aparece en el atrio de una iglesia y causa asombro

Vecinos aseguran que Jesús "apareció" en el atrio de una iglesia.

Los habitantes de San Pablo Coapan, una comunidad perteneciente al municipio de Naolinco, Veracruz, México, fueron sorprendidos recientemente por la aparición de una peculiar mancha en el atrio de la iglesia local. Para muchos feligreses, la figura representa una manifestación milagrosa del Padre Jesús del Consuelo, una advocación profundamente venerada en la región y en varios países de tradición católica, como México y Guatemala.

El Padre Jesús del Consuelo es una imagen que simboliza uno de los momentos más significativos de la pasión de Jesús de Nazaret, específicamente cuando fue presentado ante Herodes antes de ser condenado. Su origen se remonta al siglo XVIII y se atribuye a un autor anónimo español.

A lo largo de los años ha sido objeto de diversas expresiones de devoción, especialmente en Veracruz, donde miles de fieles participan en celebraciones anuales en su honor. Entre los relatos más difundidos destaca el supuesto milagro ocurrido en 1995, cuando la figura habría sido "restaurada" sin intervención humana, reforzando la creencia popular de que brinda protección, consuelo y salud a quienes le rinden culto.

Colocan flores y veladoras bajo la silueta

La reciente aparición en el atrio generó una rápida movilización entre los pobladores, quienes colocaron flores y veladoras bajo la silueta que, según ellos, coincide con la iconografía del Padre Jesús del Consuelo. La imagen comenzó a circular en redes sociales, donde pronto se volvió viral y desató opiniones encontradas.

Mientras un sector de la población considera que se trata de un signo divino, otros usuarios permanecen escépticos y aseguran que la figura no es más que una mancha de humedad en la pared. Estos últimos atribuyen la interpretación religiosa al fenómeno conocido como pareidolia, un proceso psicológico mediante el cual el cerebro reconoce rostros o formas familiares en objetos inanimados.

La comunidad continúa visitando el sitio, entre la devoción y la curiosidad, mientras la discusión permanece abierta.

