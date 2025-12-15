 Heroica acción del civil que desarmó a tirador en Australia
Video muestra la heroica acción del civil que desarmó a uno de los tiradores en Australia

La heroica acción del civil evitó más muertes durante ataque en Bondi Beach, Australia.

Heroísmo en Australia., Capturan de pantalla video de X.
Heroísmo en Australia. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Bondi Beach, Sydney, Australia, fue escenario el domingo de un ataque terrorista durante una celebración judía de Hanukkah que dejó al menos 16 muertos y 29 heridos. Entre el caos y el horror, un acto de valentía destacó: un civil logró desarmar a uno de los atacantes, deteniendo su accionar y evitando más víctimas.

Un video viral muestra cómo el hombre se acercó por la espalda al agresor, armado con un arma larga, y logró inmovilizarlo con determinación. Tras quitarle la pistola, apuntó al terrorista, demostrando un coraje que sorprendió a los presentes y a quienes observaron las imágenes en redes sociales. Testigos relatan que el atacante, vestido con camisa negra y pantalón blanco, intentó escapar mientras la multitud entraba en pánico.

Un tirador muerto y otro gravemente herido 

Según la Policía de Nueva Gales del Sur, uno de los tiradores murió en el lugar y el segundo se encuentra en estado crítico. Un testigo, identificado como Vlad, describió haber escuchado "más de 50 tiros" en apenas cinco minutos, con "decenas de cuerpos" a su alrededor, evidenciando la magnitud del ataque.

El héroe civil, cuya identidad no ha sido revelada, aparentemente no tenía experiencia en manejo de armas. Tras desarmar al agresor, levantó una mano para alertar a la policía, evitando que la situación empeorara. Su intervención es considerada crucial para frenar la tragedia y ha generado admiración mundial.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó las escenas de "impactantes y angustiosas", mientras que el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un "vil ataque terrorista contra los judíos", vinculándolo a una creciente ola de antisemitismo.

El episodio subraya la gravedad de la violencia motivada por el odio y resalta cómo actos individuales de valentía pueden salvar vidas en momentos críticos, dejando un mensaje de coraje y resiliencia frente al terror.

