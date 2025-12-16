Influencer lleva luces profesionales para tomarse foto de su documento de identificación y video se vuelve viral

Un trámite que suele ser rápido, serio y rutinario terminó convirtiéndose en todo un espectáculo en redes sociales. Un video difundido en plataformas digitales muestra el momento en que una reconocida influencer acude a realizar el trámite de su documento de identificación oficial, pero lo hace de una forma poco común: llevando su propio equipo de iluminación profesional para obtener la mejor fotografía posible.
La protagonista del video es Sol León, creadora de contenido mexicana, quien sorprendió tanto a empleados como a otros ciudadanos al llegar a un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) con luces portátiles y semiprofesionales, utilizadas normalmente en sesiones fotográficas. El INE es el organismo autónomo encargado de emitir la credencial para votar en México, documento que también funciona como la principal identificación oficial en ese país.
De acuerdo con lo relatado por la propia influencer en una serie de historias que rápidamente se viralizaron, su intención era evitar la clásica inconformidad que muchas personas expresan al recibir su credencial, al considerar que la fotografía no los favorece. Para ello, decidió tomar el control de la iluminación y asegurar lo que llamó "la foto perfecta".
En el video se observa a Sol León posando frente a la cámara oficial del módulo del INE, iluminada por al menos dos luces portátiles, mientras el personal realiza el procedimiento. Las imágenes generaron miles de reacciones, comentarios y debates, que van desde la burla y la crítica hasta el respaldo de quienes consideran ingeniosa su iniciativa.
¿Quién es Sol León?
Sol León es una creadora de contenido y empresaria originaria de Culiacán, Sinaloa, ampliamente conocida en redes sociales como Instagram y TikTok, donde comparte contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida. Su popularidad creció de manera significativa a partir de 2018, cuando fundó su marca "Sol Beauty and Care", dedicada a la venta de fajas modeladoras que alcanzaron gran éxito en el mercado mexicano.
A lo largo de su carrera digital, la influencer también ha estado envuelta en diversas polémicas personales y profesionales, incluyendo disputas públicas con otras creadoras de contenido y un mediático divorcio de su expareja, Roberto López, tras rumores de infidelidad.
El inusual episodio en el módulo del INE volvió a colocar a Sol León en el centro de la conversación digital, reavivando el debate sobre los límites entre la vida cotidiana, la imagen pública y la influencia de las redes sociales, incluso en trámites oficiales que, tradicionalmente, se realizan sin reflectores ni cámaras adicionales.