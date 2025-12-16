 Prevén ola de calor en plena Navidad en EE. UU.
Viral

¡Insólito! Prevén ola de calor en plena Navidad, ¿qué países serían los afectados?

Temperaturas atípicas sorprenderían en plena Navidad en estos lugares.

Calor extremo a finales de diciembre en EEUU. UU., Imagen creada con inteligencia artificial.
Calor extremo a finales de diciembre en EEUU. UU. / FOTO: Imagen creada con inteligencia artificial.

Mientras millones de personas se preparan para celebrar la Navidad con abrigos, luces y, en algunos casos, nieve, un fenómeno totalmente inusual amenaza con cambiar el ambiente festivo: una ola de calor en pleno diciembre. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que buena parte del territorio estadounidense registrará temperaturas mucho más altas de lo normal durante la semana navideña, del 23 al 29 de diciembre, rompiendo con los patrones climáticos tradicionales de esta época.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno será tan marcado que incluso podría transformar las postales típicas de invierno. "Parece que el Avaro de Calor se ha apoderado del pronóstico para la semana de Navidad. Prevemos una alta probabilidad de temperaturas más cálidas de lo normal en la gran mayoría de EE. UU., y es probable que las llanuras y el sur cambien el muñeco de nieve por una quemadura de sol", señaló el NWS en su más reciente informe.

Navidad calurosa 2025: el mapa del calor

El pronóstico indica que la mayor parte de Estados Unidos experimentará esta inusual onda de calor, especialmente los estados del sur, las llanuras y regiones del centro del país. Entre las entidades más afectadas se encuentran:

  • Texas
  • Luisiana
  • Nuevo México
  • Arizona
  • California
  • Nevada
  • Utah
  • Colorado
  • Kansas
  • Oklahoma
  • Arkansas
  • Mississippi
  • Alabama
  • Georgia
  • Florida
  • Carolina del Sur
  • Carolina del Norte
  • Tennessee
  • Virginia
  • Kentucky
  • Misuri
  • Illinois
  • Iowa
  • Dakota
  • Wyoming
  • Idaho

Estas regiones podrían registrar temperaturas muy por encima de los promedios históricos para diciembre, generando riesgos para la salud, el consumo energético y actividades al aire libre, incluso en fechas tradicionalmente frías.

¿Habrá nieve en Navidad?

Pese al dominio del calor, el Servicio Meteorológico Nacional aclaró que no todo el país perderá el invierno. Las únicas zonas donde se mantendrán condiciones invernales, con nieve, heladas y bajas temperaturas, serán:

  • Alaska
  • Nueva Inglaterra
  • Nueva York

En estos puntos, la Navidad sí conservaría su característico ambiente invernal.

México también resentiría el impacto

La cercanía geográfica hace que el fenómeno no se limite solo a Estados Unidos. Según las estimaciones, los estados del norte de México podrían verse influenciados por esta ola de calor, especialmente aquellos colindantes con la frontera estadounidense, como:

  • Tamaulipas
  • Nuevo León
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Sonora
  • Baja California

Las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante posibles temperaturas atípicas para la temporada.

¿Y Guatemala?

A pesar de lo llamativo del fenómeno, Guatemala no se vería afectada por esta ola de calor, debido a la lejanía geográfica respecto a las zonas donde se concentrará el evento climático. Por ahora, el país centroamericano mantendría condiciones acordes a su temporada, sin impactos directos derivados de esta inusual Navidad calurosa que marcará a Norteamérica.

