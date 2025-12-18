 Pasajeros se lanzan de microbús que casi cae a un barranco
Viral

Momentos de angustia: pasajeros se lanzan de un microbús que casi cae a un barranco

Escenas de pánico quedan grabadas cuando pasajeros saltan de un microbús fuera de control.

Compartir:
Pasajeros viven momentos de angustia., Capturan de pantalla video de X.
Pasajeros viven momentos de angustia. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Una grabación captada por una cámara de seguridad muestra los angustiantes momentos vividos por pasajeros de un microbús que estuvo a punto de caer a un barranco, luego de que el vehículo comenzara a rodar hacia atrás sin control mientras intentaba subir una pendiente pronunciada.

El incidente ocurrió el 17 de diciembre de 2025 en la localidad de Dalhousie, en el estado de Himachal Pradesh, India. De acuerdo con medios locales, el momento fue registrado por una cámara instalada en un inmueble del sector de Panchpula, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

Brutal choque entre patrulla de la PNC y un picop deja varios heridos en Petén (VIDEO)

Impactante choque de patrulla de la PNC deja varios heridos en San Benito.

En el video se observa cómo el microbús inicia un descenso en reversa, presuntamente por una falla mecánica. El freno de mano no logró detener la unidad, que comenzó a retroceder a gran velocidad por la carretera inclinada, generando pánico entre los ocupantes.

Ante la imposibilidad de controlar el vehículo, los pasajeros comenzaron a saltar para ponerse a salvo y evitar caer al vacío. Las imágenes muestran al menos a cinco personas lanzándose desde el microbús, en medio del riesgo de ser atropelladas por la pesada unidad que descendía sin control.

El material audiovisual también deja ver que el vehículo terminó chocando contra un árbol, lo que evitó que se precipitara por el barranco. Sin embargo, tras el impacto, dos personas salieron proyectadas del interior del microbús y cayeron varios metros hacia una zona más baja.

Varios pasajeros resultaron con lesiones 

Autoridades locales confirmaron que varias personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad. Los heridos recibieron atención médica y se inició una investigación para determinar las causas del incidente y reforzar las medidas de seguridad en ese tramo carretero.

Este accidente ocurrió apenas una semana después de una tragedia registrada en el distrito de Anjaw, en Arunachal Pradesh, donde un camión que transportaba a 21 trabajadores cayó en un desfiladero. En ese hecho, las labores de búsqueda y rescate concluyeron con un saldo de 20 personas fallecidas y un sobreviviente trasladado a un hospital tras cuatro días de operaciones de emergencia.

En Portada

Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblinat
Nacionales

Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblina

09:08 AM, Dic 18
La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fechat
Deportes

La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha

08:30 AM, Dic 18
Capturan a policías señalados de solicitar sobornos en la capitalt
Nacionales

Capturan a policías señalados de solicitar sobornos en la capital

08:39 AM, Dic 18
Revelan la causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelet
Farándula

Revelan la causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele

05:28 AM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos