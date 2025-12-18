Pasajeros se lanzan de microbús que casi cae a un barranco

Una grabación captada por una cámara de seguridad muestra los angustiantes momentos vividos por pasajeros de un microbús que estuvo a punto de caer a un barranco, luego de que el vehículo comenzara a rodar hacia atrás sin control mientras intentaba subir una pendiente pronunciada.
El incidente ocurrió el 17 de diciembre de 2025 en la localidad de Dalhousie, en el estado de Himachal Pradesh, India. De acuerdo con medios locales, el momento fue registrado por una cámara instalada en un inmueble del sector de Panchpula, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.
En el video se observa cómo el microbús inicia un descenso en reversa, presuntamente por una falla mecánica. El freno de mano no logró detener la unidad, que comenzó a retroceder a gran velocidad por la carretera inclinada, generando pánico entre los ocupantes.
Ante la imposibilidad de controlar el vehículo, los pasajeros comenzaron a saltar para ponerse a salvo y evitar caer al vacío. Las imágenes muestran al menos a cinco personas lanzándose desde el microbús, en medio del riesgo de ser atropelladas por la pesada unidad que descendía sin control.
El material audiovisual también deja ver que el vehículo terminó chocando contra un árbol, lo que evitó que se precipitara por el barranco. Sin embargo, tras el impacto, dos personas salieron proyectadas del interior del microbús y cayeron varios metros hacia una zona más baja.
Varios pasajeros resultaron con lesiones
Autoridades locales confirmaron que varias personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad. Los heridos recibieron atención médica y se inició una investigación para determinar las causas del incidente y reforzar las medidas de seguridad en ese tramo carretero.
Este accidente ocurrió apenas una semana después de una tragedia registrada en el distrito de Anjaw, en Arunachal Pradesh, donde un camión que transportaba a 21 trabajadores cayó en un desfiladero. En ese hecho, las labores de búsqueda y rescate concluyeron con un saldo de 20 personas fallecidas y un sobreviviente trasladado a un hospital tras cuatro días de operaciones de emergencia.