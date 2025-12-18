Patrulla de la PNC y un picop deja varios heridos en Petén

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) protagoniza un violento accidente de tránsito en el barrio El Porvenir, municipio de San Benito, Petén.
El percance ocurrió durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre de 2025, en un cruce cercano a la escuela del referido barrio. Según información preliminar, la patrulla —procedente de Zacapa— colisionó con un picop blanco que circulaba sobre su vía, lo que provocó que el vehículo policial terminara volcado a un costado de la carretera.
En las imágenes se observa que la patrulla se desplazaba a alta velocidad y con la sirena activada. Al llegar al cruce, impactó directamente contra el picop, generando un fuerte choque que alarmó a los vecinos del sector.
Testigos del lugar indicaron que la unidad policial no habría respetado la señal de alto, lo que habría sido la causa del accidente. No obstante, también se aprecia que la patrulla utilizaba sirena y bocina antes de intentar cruzar, por lo que se presume que los agentes se dirigían a atender una emergencia, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades.
Tras el impacto, una segunda patrulla que circulaba detrás se detuvo en el lugar, y varios agentes descendieron para auxiliar a las personas heridas mientras solicitaban apoyo a los cuerpos de socorro.
Accidente deja ocho personas heridas
Elementos de Bomberos Voluntarios de la 57 Compañía acudieron al sitio y trasladaron a ocho personas al Hospital Regional de San Benito. Los pacientes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo y crisis nerviosa.
Los heridos fueron identificados como:
- Cristian Omar Jiménez Alvarado
- William Adolfo Arana Argueta
- Carlos López Bolvito
- Jorge Paau Ixcol
- Wilson Romario Jiménez Mateo
- Harlen Porficio Cáceres Cisneros
- Edwin Francisco Mateos Santos
- Luis Gerardo Cruz González
La Policía Nacional Civil realizó las diligencias correspondientes y quedó a cargo de las investigaciones para determinar las responsabilidades del hecho. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades policiales.