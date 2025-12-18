 Patrulla de la PNC y un picop deja varios heridos en Petén
Nacionales

Brutal choque entre patrulla de la PNC y un picop deja varios heridos en Petén (VIDEO)

Impactante choque de patrulla de la PNC deja varios heridos en San Benito.

Compartir:
Patrulla de la PNC colisiona a alta velocidad., Capturan de pantalla video de Facebook.
Patrulla de la PNC colisiona a alta velocidad. / FOTO: Capturan de pantalla video de Facebook.

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) protagoniza un violento accidente de tránsito en el barrio El Porvenir, municipio de San Benito, Petén.

El percance ocurrió durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre de 2025, en un cruce cercano a la escuela del referido barrio. Según información preliminar, la patrulla —procedente de Zacapa— colisionó con un picop blanco que circulaba sobre su vía, lo que provocó que el vehículo policial terminara volcado a un costado de la carretera.

En las imágenes se observa que la patrulla se desplazaba a alta velocidad y con la sirena activada. Al llegar al cruce, impactó directamente contra el picop, generando un fuerte choque que alarmó a los vecinos del sector.

Video capta violento choque entre motocicleta y camioneta en Puerto Barrios

Impactante accidente captado en video muestra a un motorista caer a un riachuelo tras colisión.

Testigos del lugar indicaron que la unidad policial no habría respetado la señal de alto, lo que habría sido la causa del accidente. No obstante, también se aprecia que la patrulla utilizaba sirena y bocina antes de intentar cruzar, por lo que se presume que los agentes se dirigían a atender una emergencia, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras el impacto, una segunda patrulla que circulaba detrás se detuvo en el lugar, y varios agentes descendieron para auxiliar a las personas heridas mientras solicitaban apoyo a los cuerpos de socorro.

Accidente deja ocho personas heridas

Elementos de Bomberos Voluntarios de la 57 Compañía acudieron al sitio y trasladaron a ocho personas al Hospital Regional de San Benito. Los pacientes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo y crisis nerviosa.

Los heridos fueron identificados como:

  • Cristian Omar Jiménez Alvarado
  • William Adolfo Arana Argueta
  • Carlos López Bolvito
  • Jorge Paau Ixcol
  • Wilson Romario Jiménez Mateo
  • Harlen Porficio Cáceres Cisneros
  • Edwin Francisco Mateos Santos
  • Luis Gerardo Cruz González

La Policía Nacional Civil realizó las diligencias correspondientes y quedó a cargo de las investigaciones para determinar las responsabilidades del hecho. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades policiales.

En Portada

Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblinat
Nacionales

Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblina

09:08 AM, Dic 18
La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fechat
Deportes

La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha

08:30 AM, Dic 18
Capturan a policías señalados de solicitar sobornos en la capitalt
Nacionales

Capturan a policías señalados de solicitar sobornos en la capital

08:39 AM, Dic 18
Revelan la causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelet
Farándula

Revelan la causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele

05:28 AM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos