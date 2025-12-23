 Acusan a cirujano plástico de abusar de una mujer sedada
Viral

Acusan a cirujano plástico de abusar de una mujer sedada mientras realizaba una operación

El caso ha despertado especial inquietud debido a que el acusado lleva más de 15 años ejerciendo como cirujano plástico.

Un cirujano plástico fue detenido por la Policía Nacional de España., Pixabay.
Un cirujano plástico fue detenido por la Policía Nacional de España. / FOTO: Pixabay.

Un cirujano plástico fue detenido por la Policía Nacional de España tras ser acusado de abuso sexual contra una mujer que se encontraba sedada durante una intervención quirúrgica en un hospital privado de la ciudad de Murcia. El caso ha generado conmoción en el ámbito médico y social en el mundo, al tratarse de un hecho ocurrido dentro de un quirófano.

Los hechos se registraron el pasado 4 de diciembre en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta. De acuerdo con la investigación, el acusado —quien no formaba parte del personal del centro médico— había alquilado el quirófano para realizar una cirugía mamaria. Durante el procedimiento, dos enfermeras detectaron una conducta inusual que encendió las alarmas.

Según su testimonio, el cirujano presentaba el pantalón bajado y el cubrebocas mal colocado, por debajo de la nariz. Además, observaron movimientos pélvicos que no correspondían al desarrollo normal de una intervención quirúrgica. Ante la gravedad de la situación, las trabajadoras decidieron grabar lo que ocurría y posteriormente denunciar los hechos ante las autoridades.

Cirujano plástico fue detenido y puesto a disposición judicial

Tras la denuncia, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. El pasado 13 de diciembre compareció ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia, donde se dictó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El caso ha despertado especial inquietud debido a que el acusado lleva más de 15 años ejerciendo como cirujano plástico en distintas regiones de España. Esta trayectoria ha llevado a las autoridades a no descartar la posible existencia de más víctimas. Tras hacerse pública la detención, al menos tres mujeres se presentaron ante las autoridades para brindar su testimonio, aunque hasta el momento solo una formalizó una denuncia adicional.

En cuanto a la víctima del hospital IMED, se informó que permanece en estado de shock tras conocer lo ocurrido durante la intervención quirúrgica, de la cual no tenía conciencia debido a la sedación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y han reiterado el llamado a posibles víctimas a denunciar. El caso ha reavivado el debate sobre los controles, la supervisión en procedimientos médicos privados y la protección de los pacientes en situaciones de vulnerabilidad extrema.

