 Graban brutal golpiza contra árbitro en cancha municipal de Sanarate
Graban brutal golpiza contra árbitro en cancha municipal de Sanarate

Las imágenes, grabadas por testigos, evidencian un episodio de violencia que ocurrió ante la presencia de familias y menores de edad.

Violento ataque contra árbitro en partido no oficial., Capturan de pantalla video de X.
Violento ataque contra árbitro en partido no oficial. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar el momento en que varios espectadores agreden violentamente a un árbitro durante un partido de futbol cinco en una cancha municipal ubicada en Sanarate, El Progreso. Las imágenes, grabadas por testigos, evidencian un episodio de violencia que ocurrió ante la presencia de familias y menores de edad.

En el material audiovisual se observa cómo, tras una aparente inconformidad con decisiones arbitrales dentro del encuentro, varios hombres se abalanzan contra el silbante. La grabación muestra que uno de los asistentes le propina un puñetazo al árbitro, quien responde con un golpe en un intento por defenderse. Acto seguido, al menos tres personas más se suman a la agresión.

El ataque escala rápidamente. El árbitro es rodeado, golpeado en repetidas ocasiones y finalmente derribado al suelo, donde continúa siendo pateado por sus agresores. La escena ocurre en plena cancha, sin que nadie de los presentes intervenga para detener la golpiza.

En medio del caos, una mujer es la única persona que se interpone y logra frenar parcialmente la agresión, evitando que continúe el ataque contra el árbitro, quien permanece tendido en el suelo por varios segundos.

La denuncia de lo ocurrido 

El video fue acompañado de una denuncia ciudadana compartida por un medio local en su página de Facebook:

Hola, buenas, ¿podrías publicar esto por favor? Te lo agradecería bastante, ya que las personas agredieron a un árbitro y el señor ya está grande. Yo tenía a mis hijos allí y había bastantes niños viendo el acto de violencia", señala el mensaje que acompañó la publicación.

Hasta el momento se desconoce la identidad del árbitro y su estado de salud tras la agresión. De acuerdo con información preliminar, el partido correspondía a un campeonato no oficial, por lo que no se prevé la imposición de sanciones deportivas formales.

Sin embargo, al tratarse de una cancha municipal, las autoridades ediles podrían tomar medidas administrativas, como restringir el ingreso de las personas involucradas en el hecho. Hasta ahora, la Municipalidad de Sanarate no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente.

Emisoras  Escúchanos