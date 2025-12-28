 Novia noquea a su agresor tras rechazo de matrimonio
Viral

¡Video! Golpea a su novia por rechazar su propuesta de matrimonio y ella lo noquea

Un video que circula en redes sociales muestra cómo una propuesta de matrimonio terminó en violencia.

Lo que debía ser un momento romántico terminó convirtiéndose en una escena de violencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.  Un hombre agredió físicamente a su novia luego de que ella rechazara su propuesta de matrimonio.

Sin embargo, la mujer reaccionó en defensa propia y lo dejó inconsciente frente a varios testigos. El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad que circula ampliamente en plataformas digitales.

En las imágenes se observa al sujeto arrodillado, mostrando un anillo de compromiso, mientras su pareja parece sorprendida por la situación. Tras unos segundos de tensión, la mujer se aleja del lugar, dejando en claro que no acepta la propuesta.

La reacción del hombre fue inmediata y violenta. Al levantarse, se acercó a la joven y le propinó una bofetada en el rostro.  Segundos después, volvió a golpearla, provocando indignación entre quienes han visto el video.

Más de la propuesta de matrimonio

La agresión generó una respuesta inesperada: la mujer se recompuso, regresó hacia él y lanzó un golpe certero que lo derribó. El agresor cayó al suelo y quedó inconsciente tras golpearse contra una estructura cercana, mientras la mujer recogía sus pertenencias y se retiraba del lugar sin continuar el enfrentamiento.

Algunas personas presentes se acercaron posteriormente para verificar el estado del hombre, quien permanecía tendido en el suelo. El video ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su rechazo absoluto a la violencia ejercida por el hombre, señalando que ninguna persona está obligada a aceptar una propuesta de matrimonio.

Oler flatulencias puede ayudarte a evitar esta grave enfermedad

Un estudio ha despertado curiosidad al revelar que el sulfuro de hidrógeno podría tener efectos protectores en el cerebro.

Asimismo, muchos internautas han manifestado su apoyo a la mujer, argumentando que actuó en defensa propia ante una agresión directa. El caso también ha reabierto la conversación sobre la normalización del rechazo en las relaciones sentimentales y la importancia del consentimiento, así como la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia ante una negativa.

Especialistas y usuarios coinciden en que un "no" debe ser respetado sin cuestionamientos ni represalias.

