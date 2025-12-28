Cómo oler flatulencias puede prevenir enfermedades

Un estudio reciente realizado por científicos de la Facultad de Medicina Johns Hopkins en Estados Unidos plantea una hipótesis inesperada. La inhalación del olor característico de las flatulencias, principalmente por la presencia de sulfuro de hidrógeno, podría tener un efecto protector sobre el cerebro envejecido.
Asimismo, y lo más sorprendente es que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer en adultos mayores. Esta investigación abre una nueva línea de análisis en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas y ha despertado gran curiosidad en la comunidad científica.
@drasuarezgastro
#gases #pedos #flatos #flatulencias #hemorroides #fisura #colitis #colonirritable♬ sonido original - Dra Suárez Gastroenteróloga
El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Con el paso de los años, ciertas funciones cerebrales comienzan a deteriorarse, por lo que los científicos han buscado durante décadas nuevas formas de retrasar o prevenir este proceso.
En este contexto, el estudio sugiere que un compuesto comúnmente asociado con olores desagradables podría cumplir un papel positivo en la salud cerebral cuando se encuentra en niveles bajos y controlados. El sulfuro de hidrógeno es un gas que se produce de manera natural en el cuerpo humano en pequeñas cantidades, principalmente por la acción de bacterias en el intestino.
No evites las flatulencias
Aunque en altas concentraciones puede ser tóxico, en niveles reducidos participa en procesos importantes como la comunicación entre células y la regulación de funciones biológicas clave. Los investigadores explican que este gas interviene en un proceso químico llamado sulfhidratación, que ayuda a mantener la función adecuada de ciertas proteínas del cerebro.
Con el envejecimiento, este proceso tiende a disminuir y se ve aún más afectado en personas que padecen Alzheimer. En particular, el sulfuro de hidrógeno puede influir en la actividad de enzimas relacionadas con la acumulación de proteínas Tau, uno de los principales factores asociados al daño neuronal y la pérdida de memoria característica de esta enfermedad.
Para comprobar su hipótesis, los científicos realizaron pruebas en ratones modificados genéticamente para desarrollar síntomas similares al Alzheimer humano.