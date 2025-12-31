Resumen de Google explica qué le importó al mundo en 2025

Google volvió a tomarle el pulso al mundo digital. A través del análisis de millones de consultas realizadas durante el año, el buscador más utilizado del planeta presentó su tradicional informe "El año en búsquedas 2025", un recuento que permite entender qué temas despertaron mayor interés entre los usuarios y cómo evolucionaron sus inquietudes a lo largo de los últimos doce meses.
Este ejercicio anual se ha convertido en una radiografía del comportamiento global en internet. Desde entretenimiento y deportes hasta política, conflictos internacionales y avances tecnológicos, el informe refleja aquello que marcó la conversación pública durante 2025. De acuerdo con la compañía, el objetivo es identificar los términos que registraron un mayor crecimiento en búsquedas, más allá de su volumen histórico.
Google explicó que este resumen, difundido bajo el hashtag #AñoEnBúsqueda, retrata los momentos que definieron el año y las preguntas que millones de personas se hicieron frente a la pantalla. Entre las principales tendencias aparecen temas vinculados a la inteligencia artificial, competencias deportivas internacionales y hechos noticiosos de alto impacto, como el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que generó un fuerte incremento en consultas.
Informe global
El informe global puede consultarse a través de Google Trends, la plataforma que permite explorar datos por categorías y regiones. Sin embargo, hasta ahora, Guatemala aún no cuenta con un resumen específico, por lo que los usuarios solo pueden acceder a los resultados generales a nivel mundial.
Entre las búsquedas más destacadas de 2025 figuran términos como Géminis, enfrentamientos deportivos como India vs. Inglaterra e India contra Australia, así como eventos de gran escala como la Copa Mundial de Clubes. En el ámbito informativo, los temas que concentraron mayor atención fueron el asesinato de Charlie Kirk, la situación en Irán, el cierre del gobierno de Estados Unidos, la elección de un nuevo papa y los incendios en Los Ángeles.
El interés por figuras públicas también marcó tendencia. Nombres como Kendrick Lamar, Jimmy Kimmel y el papa León XIV encabezaron las búsquedas relacionadas con personas, mientras que en el cine destacaron producciones como Superhombre, Película de Minecraft y Pecadores. En televisión, títulos como El juego del calamar 3 y Ruptura dominaron la curiosidad del público.
En el terreno deportivo, atletas como Terence Crawford, Rory McIlroy y Jalen Hurts acapararon las consultas, junto a eventos internacionales como la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa Ryder.
Con este informe, Google confirma que las búsquedas no solo responden a la curiosidad momentánea, sino que funcionan como un reflejo de los intereses, preocupaciones y pasiones que marcaron el 2025 a escala global.