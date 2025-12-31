Pelea entre repartidor y automovilista termina en choque

En redes sociales circula un video de aproximadamente 30 segundos que muestra una riña vial entre un repartidor de comida y un automovilista en São Paulo, Brasil, la cual termina en un aparatoso accidente. El material fue compartido por el creador de contenido Weslley Hermsdorff, quien acompañaba al motociclista y grabó toda la secuencia con una cámara portátil.
El influencer documentó recorridos urbanos en motocicleta en los que suele registrar situaciones de riesgo, incidentes de tránsito y bromas. En esta ocasión, el video no aclara el origen del conflicto entre el repartidor y el automovilista; sin embargo, se observa cómo el motorista acelera para alcanzar al vehículo y le lanza lo que aparenta ser una piedra.
Metros más adelante, el conductor del automóvil frena de manera abrupta, lo que provoca que el repartidor pierda el control y salga expulsado de la motocicleta. Pese al impacto, el motorista—vestido completamente de negro— se reincorpora casi de inmediato y arroja nuevamente una piedra hacia el auto antes de retirarse del lugar.
Se desconoce si el repartidor sufrió alguna lesión grave
El video no muestra si hubo intervención de autoridades ni confirma si alguna de las partes resultó lesionada. El material ha generado gran impacto en redes sociales, donde acumula más de 1.3 millones de "me gusta" solo en Instagram.
Entre los comentarios, algunos usuarios critican la actitud del motociclista, mientras que otros señalan comportamientos irresponsables habituales en el tránsito urbano. También hay quienes reaccionan con humor o ironía, aunque varios internautas llaman a la reflexión sobre la violencia vial.