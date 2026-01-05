La comida que recibió Maduro en su primer día en prisión

Marshall S. Billingslea, exfuncionario estadounidense, generó revuelo en redes sociales al compartir una fotografía que muestra los alimentos que Nicolás Maduro habría recibido durante su primer día en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
En la imagen publicada por Billingslea se puede ver un plato café con un poco de verdura, una taza de arroz blanco, tres salchichas hervidas, dos rebanadas de pan de caja y un pedazo adicional de pan no identificado. Junto a los alimentos se encuentra un tenedor de plástico y un sobre de lo que parece ser salsa catsup.
Maduro fue sacado de Caracas, Venezuela, tras un ataque aéreo estadounidense el pasado 3 de enero. El exmandatario enfrenta acusaciones de liderar un cartel de drogas con operaciones en varios países, según las autoridades de Estados Unidos.
Publicación generó revuelo
La publicación ha generado comentarios encontrados entre los internautas. Algunos venezolanos, críticos del gobierno de Maduro, sugieren que la ración es demasiado generosa en comparación con lo que millones de ciudadanos han recibido en su país durante su mandato. Un usuario, identificado como @Equesatrum1, escribió: "¿Sería tan amable de cambiarle el plato a Maduro? Sigue comiendo mucho mejor que los venezolanos dentro de Venezuela. Gracias y disculpe las molestias."
Billingslea respondió a estas críticas señalando que, de estar en su poder, Maduro comería una caja CLAP: "Estaría comiendo de una de las cajas CLAP suyas y de Alex Saab, si yo mandara".
Las cajas CLAP forman parte del sistema de distribución de alimentos en Venezuela, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Cada caja suele contener paquetes de harina de maíz, arroz, frijoles, pasta, aceite, leche y azúcar, destinados a suplir la alimentación básica de las familias.
Por el momento, Nicolás Maduro deberá comparecer ante la justicia estadounidense este lunes 5 de enero al mediodía en Nueva York, donde se le imputarán cargos relacionados con el liderazgo de un cartel de drogas con alcance internacional.