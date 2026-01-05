 Detenido fuerte dispositivo de seguridad: audiencia en Nueva York
Internacionales

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Maduro es trasladado a tribunal de Nueva York para audiencia

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, enfrenta serias acusaciones en Nueva York por narcotráfico, junto a su esposa, marcando un hito en la justicia estadounidense.

Compartir:
Maduro trasladado a corte de Nueva York, Captura de video
Maduro trasladado a corte de Nueva York / FOTO: Captura de video

Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante la justicia estadounidense en el tribunal federal del sur de Nueva York, tras ser capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos junto a su esposa Cilia Flores.

El presidente de Venezuela llegó al tribunal en Manhattan alrededor de las 12.00 hora local (17.00 GMT) bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta las afueras de la ciudad, donde abordaron un helicóptero que los llevó directamente a un helipuerto próximo al edificio judicial.

La aeronave aterrizó pocos minutos después cerca de la corte neoyorquina. Al descender, Maduro tuvo dificultades para caminar y requirió ayuda de los agentes de la DEA para subir a uno de los vehículos blindados que los conducirían al tribunal. Imágenes divulgadas por medios de comunicación estadounidenses mostraron el convoy compuesto por cinco vehículos y fuertemente escoltado durante todo el traslado.

En el entorno del tribunal, la policía mantuvo cortadas varias calles para asegurar la operación, garantizando la seguridad tanto del traslado como de los presentes en el lugar.

Nuevos cargos y contexto judicial

Esta comparecencia marca la primera ocasión en que Maduro enfrenta a la justicia de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia diera a conocer el pasado sábado una acusación formal en su contra, originalmente presentada en 2020 y ampliada recientemente.

La acusación amplía el alcance del caso e incluye, por primera vez formalmente, a su esposa Cilia Flores. El Ministerio Público señala a Flores por su presunta participación en la coordinación y logística de reuniones clave relacionadas con la supuesta red de narcotráfico que, según los fiscales, opera desde los más altos niveles del poder venezolano.

Los fiscales sostienen que la inclusión de Flores refuerza la hipótesis de que el narcotráfico era parte de una organización estructurada con participación directa del núcleo del gobierno venezolano.

Consejo Permanente de la OEA anuncia reunión extraordinaria por situación en Venezuela

La víspera, la OEA urgió a EE. UU. y Venezuela a “prevenir una mayor escalada” y respaldar una salida pacífica, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Delitos imputados y avances del proceso

El caso está en manos del juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, en el Distrito Sur de Nueva York. Entre los delitos que se imputan a Maduro destacan conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para el uso de dichas armas.

Los próximos pasos del proceso se definirán tras la audiencia inicial, donde se espera que el tribunal concrete las condiciones de detención y el calendario judicial que deberá seguirse en este caso de alto perfil, tanto a nivel político como judicial.

Con la presencia de medios y la atención internacional centrada en Manhattan, este proceso judicial representa un hito en la relación entre Estados Unidos y Venezuela por el alcance de las acusaciones y los altos cargos involucrados directamente.

Con información de EFE 

En Portada

Elecciones CANG-TSE: Abren centros de votaciónt
Nacionales

Elecciones CANG-TSE: Abren centros de votación

08:29 AM, Ene 05
Figueroa: Esta camiseta se tiene que respetart
Deportes

Figueroa: "Esta camiseta se tiene que respetar"

08:19 AM, Ene 05
Incendio consume locales en mercado La Terminalt
Nacionales

Incendio consume locales en mercado La Terminal

07:10 AM, Ene 05
Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Maduro es trasladado a tribunal de Nueva York para audiencia t
Internacionales

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Maduro es trasladado a tribunal de Nueva York para audiencia

08:02 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFútbolEE.UU.Liga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos