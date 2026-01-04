 Consejo Permanente de OEA anuncia reunión extraordinaria por Venezuela
Internacionales

Consejo Permanente de la OEA anuncia reunión extraordinaria por situación en Venezuela

La víspera, la OEA urgió a EE. UU. y Venezuela a "prevenir una mayor escalada" y respaldar una salida pacífica, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Compartir:
Así reaccionó la comunidad internacional al ataque de EE. UU. en Venezuela y la captura de Maduro, EFE
Así reaccionó la comunidad internacional al ataque de EE. UU. en Venezuela y la captura de Maduro / FOTO: EFE

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció este domingo que su Consejo Permanente celebrará una reunión extraordinaria a las 09:00 horas del próximo martes 6 de enero, para "considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela".

La víspera, la OEA urgió a EE. UU. y Venezuela a "prevenir una mayor escalada" y respaldar una salida pacífica, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para comparecer ante la justicia.

La OEA pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela, que "sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo".

La organización, presidida por el surinamés, Albert Ramdin, agregó que los actores venezolanos deben "actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática".

Reacción de la OEA

La reacción de la OEA llegó minutos después de que Maduro aterrizara en un aeropuerto al norte de la ciudad de Nueva York en un avión del Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde rodeado de decenas de agentes federales será trasladado a una prisión metropolitana.

Luego de la captura de Maduro, Trump aseguró que van a "gobernar el país" durante la transición y mostró sus dudas sobre la capacidad y el respaldo popular de la líder opositora María Corina Machado para tomar las riendas de Venezuela.

El mandatario venezolano fue detenido durante un operativo de las fuerzas estadounidenses la madrugada del sábado donde se reportaron más de siete explosiones en puertos y bases militares alrededor de Caracas, la capital del país.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el lunes tras el ataque de EE. UU. contra Venezuela. Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

*Con información de EFE

En Portada

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacíficat
Nacionales

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacífica

10:28 AM, Ene 04
Un infierno en la Tierra: Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está presot
Internacionales

"Un infierno en la Tierra": Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está preso

09:56 AM, Ene 04
Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canalest
Nacionales

Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canales

06:50 AM, Ene 04
Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginést
Deportes

Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginés

01:03 PM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos