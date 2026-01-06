 Muere streamer durante reto extremo en transmisión en vivo
Viral

Muere famoso streamer durante reto extremo en transmisión en vivo

Investigan muerte de streamer ocurrida durante un desafío de consumo extremo.

Compartir:
Sergio Jiménez Ramos "Sancho" falleció durante un reto. , Redes sociales.
Sergio Jiménez Ramos "Sancho" falleció durante un reto. / FOTO: Redes sociales.

La muerte del streamer Sergio Jiménez, conocido en internet como "Sancho" o "Sssanchopanza", ha generado conmoción internacional. El popular español falleció a los 37 años tras participar en un reto extremo que fue transmitido en vivo a través de una videollamada privada para seguidores, cuyas imágenes posteriormente circularon en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, el desafío consistía en consumir grandes cantidades de alcohol y drogas en un corto periodo de tiempo. Los retos eran propuestos por usuarios que, además, realizaban donaciones económicas para que el creador de contenido los llevara a cabo durante la transmisión. Jiménez perdió la vida la noche de Año Nuevo, presuntamente a causa de una sobredosis.

Ganó notoriedad tras la tendencia "trash streaming"

Sergio Jiménez había ganado notoriedad por realizar contenidos extremos dentro de una tendencia conocida como "trash streaming", en la que los participantes aceptan desafíos peligrosos con el objetivo de atraer audiencia, impacto mediático y aportes económicos. Este tipo de transmisiones fue impulsado en parte por el influencer Simón Pérez, quien confirmó que su colega había ingerido una elevada cantidad de droga en pocas horas y que conocía los riesgos que esto implicaba.

Las autoridades catalanas ya iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Como parte del proceso, se practicó la autopsia correspondiente y se analizan posibles responsabilidades legales, incluyendo el papel de las plataformas y grupos privados donde se difunden este tipo de contenidos de alto riesgo.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites del entretenimiento en internet y el impacto de los retos extremos en la salud mental y física de los creadores. No es un hecho aislado: en 2025 se registró un caso similar en Francia, lo que ha puesto en alerta a autoridades y especialistas sobre la normalización de este tipo de prácticas.

Por ahora, no se han dado a conocer conclusiones oficiales ni eventuales sanciones relacionadas con la muerte del streamer español.

En Portada

VIDEO. Incidente que involucró a patrulla de la PNC terminó con un hombre fallecidot
Nacionales

VIDEO. Incidente que involucró a patrulla de la PNC terminó con un hombre fallecido

08:09 AM, Ene 06
Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de Españat
Deportes

Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de España

06:55 AM, Ene 06
Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenangot
Nacionales

Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenango

07:54 AM, Ene 06
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuelat
Internacionales

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

08:27 AM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolLiga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos