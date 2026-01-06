Muere streamer durante reto extremo en transmisión en vivo

La muerte del streamer Sergio Jiménez, conocido en internet como "Sancho" o "Sssanchopanza", ha generado conmoción internacional. El popular español falleció a los 37 años tras participar en un reto extremo que fue transmitido en vivo a través de una videollamada privada para seguidores, cuyas imágenes posteriormente circularon en redes sociales.
De acuerdo con los reportes, el desafío consistía en consumir grandes cantidades de alcohol y drogas en un corto periodo de tiempo. Los retos eran propuestos por usuarios que, además, realizaban donaciones económicas para que el creador de contenido los llevara a cabo durante la transmisión. Jiménez perdió la vida la noche de Año Nuevo, presuntamente a causa de una sobredosis.
Ganó notoriedad tras la tendencia "trash streaming"
Sergio Jiménez había ganado notoriedad por realizar contenidos extremos dentro de una tendencia conocida como "trash streaming", en la que los participantes aceptan desafíos peligrosos con el objetivo de atraer audiencia, impacto mediático y aportes económicos. Este tipo de transmisiones fue impulsado en parte por el influencer Simón Pérez, quien confirmó que su colega había ingerido una elevada cantidad de droga en pocas horas y que conocía los riesgos que esto implicaba.
Las autoridades catalanas ya iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Como parte del proceso, se practicó la autopsia correspondiente y se analizan posibles responsabilidades legales, incluyendo el papel de las plataformas y grupos privados donde se difunden este tipo de contenidos de alto riesgo.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites del entretenimiento en internet y el impacto de los retos extremos en la salud mental y física de los creadores. No es un hecho aislado: en 2025 se registró un caso similar en Francia, lo que ha puesto en alerta a autoridades y especialistas sobre la normalización de este tipo de prácticas.
Por ahora, no se han dado a conocer conclusiones oficiales ni eventuales sanciones relacionadas con la muerte del streamer español.