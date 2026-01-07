Bomberos rescatan a hombre que cayó a un tragante en zona 1

Un curioso hecho quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de que un hombre fuera rescatado de un tragante en la 1ª calle y avenida Juan Chapín, en la zona 1 capitalina, frente al Cerrito del Carmen. Aunque en las imágenes no se observa el momento exacto en que cayó, sí se aprecia el operativo de rescate de los Bomberos Voluntarios de la 4ª Compañía, quienes utilizaron cuerdas para sacarlo mientras varios curiosos observaban atentos.
El tragante estaba destapado, pese a que la tapa se encontraba en el lugar, por lo que aún no está claro cómo ocurrió el incidente. Afortunadamente, el hombre no presentaba lesiones visibles. Sin embargo, lo verdaderamente insólito comenzó después del rescate.
Hombre reacciona molesto tras rescate
En lugar de agradecer la ayuda, el hombre reaccionó molesto cuando los socorristas intentaron trasladarlo a un centro asistencial para evaluarlo. En el video se le escucha discutir y alejarse, insistiendo en que no necesitaba atención médica. Incluso, en su intento por retirarse del lugar, caminó nuevamente muy cerca del mismo tragante, provocando otro momento de tensión entre los presentes.
Al lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional Civil, quienes intentaron dialogar con él. Una mujer que aparentemente lo conocía trató de convencerlo para que aceptara la asistencia, pero el hombre se mostró cada vez más irritado.
Ya estuvo, no me pasó nada. Me voy a mi casa", repite en las imágenes.
La escena ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, tanto por el riesgo que representó el tragante destapado como por la inesperada reacción del protagonista, quien parecía enojado por haber sido rescatado. Mientras tanto, las autoridades recuerdan la importancia de reportar de inmediato cualquier estructura dañada para evitar nuevos incidentes.