 Presunto robamotos llorando tras ser detenido por la PNC
Viral

Video muestra a presunto robamotos llorando tras ser detenido por la PNC

Intentó robar una motocicleta y terminó llorando en la palangana de la patrulla.

Supuesto robamotos detenido en zona 18., Captura de pantalla video X.
Supuesto robamotos detenido en zona 18. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha generado múltiples reacciones al mostrar el momento en que un sujeto, señalado de intentar robar una motocicleta, rompe en llanto mientras permanece en la palangana de una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC). Las imágenes se han viralizado por la crudeza de la escena y por el contraste entre el intento delictivo y la reacción posterior del detenido.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió en la colonia El Paraíso I, zona 18 de la ciudad capital. El hombre presuntamente intentaba robar una motocicleta que se encontraba estacionada cuando fue sorprendido por los propietarios del vehículo. Los dueños lograron retenerlo en el lugar y posteriormente lo entregaron a agentes de la PNC que acudieron al sector tras ser alertados.

Una vez bajo custodia policial y ya en la palangana de la patrulla, el sujeto comenzó a llorar, según se observa en el video compartido en distintas plataformas digitales. En las imágenes también se aprecian algunos golpes visibles en el rostro del detenido, por lo que se presume que pudo haber sido agredido por vecinos o por los propietarios de la motocicleta al momento de ser sorprendido intentando cometer el robo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del presunto responsable. Únicamente se confirmó que fue trasladado a Torres de Tribunales, donde deberá solventar su situación legal y enfrentar el proceso correspondiente conforme a la ley.

Menor remitido por presunto robo de motocicleta

En un hecho aparte, durante un recorrido de seguridad ciudadana en el barrio El Roble, El Progreso, Jutiapa, agentes de la Comisaría 21 remitieron a un menor de edad presuntamente implicado en el robo de una motocicleta.

Los policías marcaron el alto a dos individuos que intentaron darse a la fuga; tras una persecución fue remitido un adolescente de 13 años, a quien se le localizó frente a un taller de mecánica a bordo de una motocicleta color blanco, placas M-653JXN, con reporte de robo del pasado 31 de diciembre.

