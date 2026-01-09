Motorista evade pago de peaje y deja tirada a su novia

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una pareja que viajaba en motocicleta sufrió un accidente en una caseta del Circuito Exterior Mexiquense, en México, luego de que el conductor intentara evadir el pago del peaje. El hecho ocurrió cuando el motociclista aceleró de manera repentina con la intención de pasar sin pagar, lo que provocó que la mujer que viajaba como copiloto cayera al pavimento.
De acuerdo con las imágenes, el motociclista se aproxima a la caseta e intenta pasar sin pagar, acelerando para cruzar antes de que bajara la pluma. La maniobra provoca que la joven que viajaba como copiloto pierda el equilibrio y caiga del asiento trasero, mientras la motocicleta continúa su marcha sin que el conductor se detenga a auxiliarla.
En el video se observa cómo la mujer impacta contra el pavimento y permanece varios segundos en el lugar antes de lograr incorporarse. Durante ese lapso, otros vehículos continúan su trayecto, mientras el conductor involucrado no regresa al sitio.
@antoniomartinezcancino
Por ahorrarse $40 de la caseta 😒. #circuitoexteriormexiquense #moto♬ Right On Time - Diego Style & Chris Salgado & Dj Esli
El incidente fue captado por otro motorista que circulaba detrás y que sí realizó el pago correspondiente en la caseta.
Se desconoce el estado de salud de la mujer
La grabación comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde fue compartida por cientos de usuarios. El video generó diversas reacciones, principalmente por la maniobra realizada para evadir el peaje y por la forma en que el conductor se retiró del lugar tras la caída de su acompañante.
Hasta el momento, no se ha informado si autoridades de tránsito intervinieron en el caso ni si la mujer recibió atención médica por las lesiones sufridas. Tampoco se ha confirmado la identidad de las personas involucradas.
El video se ha convertido en un registro del incidente y ha vuelto a poner atención en los riesgos asociados a maniobras imprudentes en zonas de peaje, donde la circulación de vehículos es constante.