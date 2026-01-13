Violenta caída de agente de ICE durante redada

Un video que circula en redes sociales se hizo viral al mostrar un momento inesperado durante una redada migratoria en Minnesota, Estados Unidos (EE. UU.). Las imágenes captan el instante en que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) resbala en plena vía pública ante la mirada de decenas de personas, generando risas y reacciones entre quienes se encontraban en el lugar.
Los hechos ocurrieron en calles de Minneapolis, capital del estado, donde en los últimos días se han intensificado los operativos contra personas que permanecen de forma irregular en Estados Unidos. De acuerdo con el video, el agente intentaba perseguir a un grupo de personas cuando perdió el equilibrio debido a las condiciones del terreno, cubierto por una capa de hielo producto de las bajas temperaturas.
La grabación muestra cómo el oficial cae de forma abrupta, sin lograr apoyarse con las manos, lo que provocó carcajadas entre algunos manifestantes y transeúntes. Segundos después, visiblemente apenado, el agente se incorpora rápidamente y se retira por el mismo lugar del que había salido, mientras continúan las burlas y comentarios del público.
Se desconoce si el agente sufrió alguna lesión
El incidente fue captado en primer plano por un reportero gráfico del medio The Canadian, cuya imagen se ha difundido ampliamente como una postal del momento. En la fotografía se observa al agente tendido sobre el pavimento helado, a los pies del fotógrafo.
Hasta el momento, no existen reportes oficiales que indiquen que el agente, cuya identidad no ha sido revelada, haya sufrido lesiones de gravedad. El video ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios lo toman con humor, mientras otros cuestionan el contexto de las redadas migratorias en medio de las protestas.