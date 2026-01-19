Diputada confronta uso de IA para crear imágenes manipuladas

La diputada belga Victoria Vandeberg denunció una nueva forma de violencia digital dirigida contra las mujeres al mostrar, en pleno Congreso, imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que la representan con poca ropa. La exposición generó indignación internacional y reabrió el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y sus herramientas de IA.
Miren estas dos fotos", dijo Vandeberg ante sus colegas. "La primera es una imagen inocente de mis redes sociales. La segunda fue creada en cuestión de segundos por una IA. No tengo ropa y la imagen adquiere un contexto sexual: es mi cara pero no mi cuerpo".
La diputada aclaró que ella misma generó la imagen para evidenciar los peligros de estas tecnologías y cómo pueden ser utilizadas para humillar y violar la privacidad de las mujeres.
Diputada expone riesgo de IA
Vandeberg advirtió que cualquiera podría ser víctima de este tipo de manipulaciones. "Hoy en día, cualquier chica puede perder el control de sus fotos. No tiene control sobre lo que sucede con esa imagen falsificada", subrayó.
El caso ha puesto bajo presión a la plataforma de redes sociales X, de Elon Musk, y a su bot de inteligencia artificial Grok, que permite generar imágenes manipuladas, incluso de menores de edad, vulnerando derechos fundamentales.
La ministra digital belga, Vanessa Matz (Les Engagés), informó que se está investigando si la herramienta podría ser suspendida mientras X no cumpla con sus obligaciones legales y de protección digital, según reporta el medio HLN.
Expertos en seguridad digital advierten que este episodio evidencia cómo la tecnología puede convertirse en un instrumento de violencia de género y resaltan la necesidad de regulaciones más estrictas y controles efectivos sobre el uso de inteligencia artificial en redes sociales.