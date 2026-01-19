 Diputada confronta uso de IA para crear imágenes manipuladas
VIDEO: diputada expone riesgo de IA al mostrar imagen manipulada y sexualizada de su cuerpo

Video de diputada confronta uso de IA para crear imágenes manipuladas de su cuerpo.

Diputada muestra cómo IA puede crear imágenes sexuales sin consentimiento., Captura de pantalla video de X.
Diputada muestra cómo IA puede crear imágenes sexuales sin consentimiento. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La diputada belga Victoria Vandeberg denunció una nueva forma de violencia digital dirigida contra las mujeres al mostrar, en pleno Congreso, imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que la representan con poca ropa. La exposición generó indignación internacional y reabrió el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y sus herramientas de IA.

Miren estas dos fotos", dijo Vandeberg ante sus colegas. "La primera es una imagen inocente de mis redes sociales. La segunda fue creada en cuestión de segundos por una IA. No tengo ropa y la imagen adquiere un contexto sexual: es mi cara pero no mi cuerpo".

La diputada aclaró que ella misma generó la imagen para evidenciar los peligros de estas tecnologías y cómo pueden ser utilizadas para humillar y violar la privacidad de las mujeres.

Diputada expone riesgo de IA

Vandeberg advirtió que cualquiera podría ser víctima de este tipo de manipulaciones. "Hoy en día, cualquier chica puede perder el control de sus fotos. No tiene control sobre lo que sucede con esa imagen falsificada", subrayó.

El caso ha puesto bajo presión a la plataforma de redes sociales X, de Elon Musk, y a su bot de inteligencia artificial Grok, que permite generar imágenes manipuladas, incluso de menores de edad, vulnerando derechos fundamentales.

VIDEO. Hombre corre a toda velocidad para escapar de motoladrones en plena Avenida Bolívar

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, revelan la vulnerabilidad de los peatones y comerciantes en la zona.

La ministra digital belga, Vanessa Matz (Les Engagés), informó que se está investigando si la herramienta podría ser suspendida mientras X no cumpla con sus obligaciones legales y de protección digital, según reporta el medio HLN.

Expertos en seguridad digital advierten que este episodio evidencia cómo la tecnología puede convertirse en un instrumento de violencia de género y resaltan la necesidad de regulaciones más estrictas y controles efectivos sobre el uso de inteligencia artificial en redes sociales.

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoPNC
