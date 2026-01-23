Vendía su carro en Marketplace y se lo robaba a compradores

Un insólito caso de fraude y robo se hizo viral en redes sociales luego de que se conociera la captura de un hombre que, tras vender su vehículo en repetidas ocasiones, lo robaba a sus propios compradores para volver a ofrecerlo en Facebook.
El acusado fue identificado como Mamadou Diallo, residente de la localidad de Jackson, en el estado de Missouri, Estados Unidos (EE. UU.), quien utilizó Marketplace de Facebook como plataforma para concretar las transacciones. De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Jackson, Diallo logró vender el mismo automóvil hasta en ocho ocasiones, lo que inicialmente no levantó sospechas entre los investigadores.
Sin embargo, las autoridades detectaron un patrón inusual cuando cada uno de los nuevos propietarios denunció el robo del vehículo pocos días después de haberlo adquirido. Esta coincidencia llevó a abrir una investigación más profunda, que permitió establecer que el responsable de los robos era el propio vendedor.
Así operaba
Según el informe policial, Diallo localizaba a sus clientes tras la venta y, amenazándolos con un arma de fuego, les despojaba del automóvil. Posteriormente, volvía a publicar el mismo vehículo en Facebook para repetir el engaño con nuevas víctimas.
Gracias a las denuncias oportunas y a un trabajo coordinado de investigación, las autoridades lograron capturar al sospechoso, quien habría obtenido ganancias superiores a los 24 mil dólares mediante este método.
Durante su comparecencia inicial ante el tribunal, Diallo se declaró inocente y aseguró que nunca vendió su vehículo a través de redes sociales. No obstante, fue vinculado a proceso judicial por los delitos de robo y fraude.
El acusado permanecerá en prisión preventiva, a menos que pague una fianza de US $30 mil, mientras el caso avanza en el sistema judicial. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al realizar compras de vehículos mediante plataformas digitales.